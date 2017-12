STRISCIA LA NOTIZIA/ In studio Michelle Hunziker: tapiro d'oro a Matteo Renzi e Brumotti aggredito a Roma

Questa sera, lunedì 4 dicembre 2017, a Striscia la notizia ci sarà il ritorno di Michelle Hunziker. Tra i servizi: il tapiro d'oro a Matteo Renzi e l’aggressione di Brumotti a Roma.

04 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Michelle Hunziker torna a Striscia

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 4 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In studio ritroveremo Ezio Greggio che sarà affiancato da Michelle Hunziker. La bella svizzera prende infatti il posto di Enzo Iacchetti, come ormai tradizione da alcuni anni. Stasera nello studio di Striscia ritroveremo anche le veline Shaila e Mikale. Come ogni lunedì, il tg anticiperà la diretta del Grande Fratello Vip 2: questa sera andrà in onda la finale con l’incoronazione del vincitore. Il tg satirico “sforerà” oltre le 21.30? Questa sera verrà mandato in onda il servizio di Valerio Staffelli che consegna il tapiro d’oro a Matteo Renzi. L’ex premier si è aggiudicato “il premio” dopo le recenti dichiarazioni di Lapo Elkann, ospite della trasmissione Otto e mezzo su La7: “Avevo riposto molto speranze in Renzi, poi quando è salito al governo sono cadute tutte. Si piace troppo e questo è pericoloso sia per lui che per noi. È molto provinciale, non è un Macron, è un 'micron'. Serve meno personalismo, meno egocentrismo e meno voler parlare di tutto e di niente”, ha detto il nipote di Giovanni Agnelli a Lilli Gruber. Il tapiroforo Valerio Staffelli ha intercettato Renzi presso gli studi Rai di Milano, in via Mecenate, prima del suo ingresso nel programma Che tempo che fa.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A ROMA

Oggi durante la puntata del tg satirico andrà in onda il filmato dell’aggressione di Vittorio Brumotti a Roma. Domenica pomeriggio l’inviato di Striscia la notizia si trovava nel quartiere San Basilio per documentare lo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene alla luce del sole. Avvicinato da una persona che voleva vendergli della cocaina, Brumotti ha iniziato la sua campagna contro lo spaccio usando il megafono. Dalle case popolari subito si sono levate urla, insulti e minacce. Verso le 16.15, sceso dal suo furgone, Brumotti ha sentito due colpi di arma da fuoco, di seguito una persona in passamontagna è corsa verso di lui e la sua troupe lanciando un mattone che ha ferito a una gamba uno dei cameraman. Brumotti e la troupe sono saliti sul furgone e si sono allontanati dal quartiere. “Solidarietà a @brumottistar e alla troupe di Striscia per la vile aggressione subita. La Violenza è inaccettabile”, ha scritto su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. Sull’aggressione stanno indagano i Carabinieri.

