Scomparsa, fiction/ Anticipazioni terza puntata: Nora da Enrico, il padre di Camilla deve sapere! (4 dicembre)

Scomparsa, fiction tv di Rai1: ecco tutte le anticipazioni della terza puntata in onda oggi, lunedì 4 dicembre 2017, Nora vola a Roma da Enrico il padre di Camilla

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Scomparsa, anticipazioni

Nora continua ad essere letteralmente sconvolta per la totale scomparsa nel nulla della figlia Camilla. Con questo immenso dramma, si aprirà la trama della terza puntata della fiction TV con protagonista Vanessa Incontrada che sta facendo una scorpacciata di ascolti televisivi proprio niente male. La serie in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, nei precedenti due appuntamenti ha vinto contro il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Come andrà stasera? La lotta tra i due programmi sarà particolarmente interessante anche perché, come ben saprete, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset il reality show andrà in onda con il suo appuntamento finale che ne decreterà il vincitore. A questo punto quindi, sarà una lotta quasi ad armi pari. Da un lato troveremo un programma televisivo che giunge alle sue battute finali mentre sotto un altro punto di vista, ci ritroveremo con una fiction televisiva nel pieno della sua trama giunta alla terza puntata. Nel cast di Scomparsa, oltre a Vanessa Incontrada troveremo anche Giuseppe Zeno, Eleonora Gaggero, Luigi Petrucci, Andrea Renzi, Simon Grechi, Elisabetta Pellini, Euridice Axen e molti altri trasformando il progetto quasi in un piano di lavoro fortemente corale.

Scomparsa, il calendario di programmazione della fiction

La terza puntata della fiction Scomparsa, andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.15 circa su Rai1. Vanessa Incontrada tornerà in scena per un personaggio assolutamente inedito che racconta il dramma più doloroso di una madre: la scomparsa della figlia nel nulla. Saranno sei le puntate previste con questo nuovo progetto dell’ammiraglia Rai. La prima messa in onda è avvenuta lo scorso 20 novembre. Dopo la terza puntata in onda questa sera, la quarta dovrebbe essere trasmessa il prossimo 11 dicembre, la quinta il 18… e la sesta? Su questa ci sono attualmente notevoli dubbi in quanto, in base al suo calendario di programmazione dovrebbe andare in onda proprio per Natale. Sicuramente la Rai deciderà di spostarla tra i 26 e il 29 di dicembre, staremo a vedere! Nel frattempo, potete già recuperare in replica streaming i primi due episodi precedentemente andati in onda collegandovi sul portale ufficiale di RaiPlay. Scaricando la sua applicazione per dispositivi mobili, potrete vedere la fiction anche in movimento ovunque voi vi troviate.

Anticipazioni terza puntata: Nora va a Roma dal padre di Camilla

Cosa succederà nel corso della terza puntata di Scomparsa in onda oggi, lunedì 4 dicembre 2017? A partire dal prime time, su Rai1 si svilupperà ancora una volta il dramma di Nora alle prese con la ricerca della figlia Camilla, sparita nel nulla insieme all’amica Sonia. Due ragazzine apparentemente molto diverse ed una madre che pensava di sapere proprio tutto della sua bambina. Ed invece, questa sparizione ha acceso i riflettori verso dinamiche assolutamente inedite e sconosciute. Nora continua a non darsi pace per Camilla. Il suo immenso dolore quindi, la porterà ad andare fino a Roma per incontrare Enrico, il padre naturale di sua figlia. La donna aveva avuto una relazione clandestina con lui ai tempi dell'Università non gli aveva mai rivelato di essere rimasta incinta e di avere tenuto il bambino. Dopo sedici lunghissimi anni di silenzio, Nora decide di partire in direzione Capitale per raccontare tutta la verità, raccontando anche della sua misteriosa sparizione. Nel frattempo, nella cittadina marchigiana sta per arrivare una tragica notizia che sconvolgerà l'intera comunità. Dalle telecamere della stazione di servizio intanto, la polizia risale ad una ricostruzione del percorso del SUV dove erano a bordo Camilla e Sonia.

