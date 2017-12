Serena Grandi / Il vincitore del GF VIP 2? "Spero Daniele Bossari! Giulia? Le su bimbe mi fanno paura"

Serena Grandi si svela in un'intervista a Gay.it. "Il vincitore del Grande Fratello Vip 2017? Spero Daniele Bossari! Giulia De Lellis? Le su bimbe mi fanno paura"

04 dicembre 2017 Anna Montesano

Serena Grandi

In una lunga intervista rilasciata a Gay.it, Serena Grandi torna a parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip e a quelli che sono i progetti per il futuro. Tornando a quando, solo poche settimane fa, è iniziata e poi dopo poco conclusa la sua avventura al GF VIP, l'attrice premio Oscar racconta di non essere però riuscitata a vivere a pieno questa avventura: "La verità è che non mi sono goduta niente ed è per questo che lo rifarei. Sono entrata nella casa che stavo malissimo. - confessa la Grandi - Avevo un virus intestinale abbinato ad un’influenza che mi stava uccidendo e, allo stesso tempo, mi ero portata dietro troppi problemi che avevo lasciato fuori e che mi hanno tormentata per tutto il percorso. Il GF Vip ti cambia o quantomeno ti cambia se sei una persona aperta al cambiamento".

"IL GF VIP? DEVE VINCERE DANIELE BOSSARI!"

In vista della finale, confessa poi che il suo tifo è per: "Daniele Bossari o, al massimo, per Luca Onestini. - poi spiega perchè - Con Daniele ho parlato molto. È una persona profonda e dotata di una sensibilità mai vista prima. Nelle mie due settimane mi è stato molto, ma molto vicino. Anche Luca è una bella persona. Eviterei, invece, tutti gli altri". Il motivo? "Perché non sono cambiati. Perché sono rimasti gli stessi e non si sono messi neanche per un secondo in discussione!". Pare inevitabile notare la frecciatina a Giulia De Lellis "Ma sai, non è lei il problema, ma quello che si porta dietro. - confessa ancora Serena Grandi - Entrare lì e vincere solo perché si han tanti follower, a cosa serve? A me, quelle bimbe, fan paura".

LE DICHIARAZIONI SU CORINNE CLERY

Nel corso dell'intervista si torna anche sulla lite avuta con Corinne Clery e la rivalità che ha caratterizzato per tanti anni il loro rapporto. Sulla questione ecco le parole di Serena Grandi: "La vera verità è che noi, per anni, non ci siam più viste. Siamo state sulla bocca di tutti, soprattutto in certi salotti romani e, involontariamente, abbiamo alimentato una guerra inutile".

