THIS IS US 2/ Anticipazioni del 4 dicembre 2017: Dejà non potrà rivedere la madre?

This Is Us 2, anticipazioni del 4 dicembre 2017. Nel passato, Jack e Rebecca ultimano le pratiche per adottare Randall. Nel presente, Kevin fa un tentativo per riprendersi Sophie.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 4 dicembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This Is Us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Linee parallele". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Beth (Susan Kelechi Watson) è incinta e giunta quasi al momento del parto della prima figlia. Randall (Sterling K. Brown) si assicura in ogni modo che la moglie possa avere le attenzioni migliori, ma rischia di essere fin troppo preciso e ansioso. Anni prima, Jack (Milo Ventimiglia) accompagna i figli al loro giro di Dolcetto o Scherzetto e scopre che Kate (Chrissy Metz) ha una cotta per un compagno di scuola. Anni dopo, Kevin (Justin Hartley) incontra un regista che ammira molto ad un party, ma viene ignorato. Intanto, Beth confida a Rebecca (Mandy Moore) di essere preoccupata per il marito e di temere che abbia un nuovo attacco di nervi. Anche se Randall afferma di stare bene, crede che possa avere un momento di cecità temporanea come accaduto alcuni mesi prima. Randall confida invece ad un commerciante di sentirsi diverso da quando ha avuto l'esaurimento nervoso e di credere di non poter essere un buon padre. Poco dopo, Rebecca informa il figlio che Beth sta per partorire in anticipo di qualche ora. In quel momento, Brett (Jeremiah Birkett) sottolinea a Kevin che in realtà non ha alcuna possibilità di lavorare con lui, visto che ha cercato di soffiare la parte al suo amico Zeke (Charley Koontz). Nel passato, Jack scopre che Kevin ha pagato il ragazzino che piace alla sorella solo perché le tenesse la mano mentre attraversavano la casa horror. Intanto, Rebecca nota che Randall è pensieroso e scopre che qualcuno gli ha raccontato una mezza verità sulla sua nascita. Gli spiega così della morte del terzo gemello e di come lei e Jack abbiano voluto adottarlo per un segno del destino. Molti anni dopo, Rebecca aiuta Beth a partorire in casa per la mancanza di tempo. Kate incontra un ragazzo che le piace e riesce ad avere un'avventura, solo per poi scoprire che è sposato. Nel passato, Rebecca riferisce a Jack di aver dovuto raccontare tutta la verità al figlio. Anni dopo, la madre rivela a Randall di essere felice per la nascita della prima nipote, ma che ogni momento bello avrà sempre un velo di tristezza a causa della mancanza di Jack. In quel momento, Kevin cerca di far capire a Kate che il padre non tornerà mai più e di non sprecare la sua vita solo nella speranza che un giorno possa ricomparire.

ANTICIPAZIONI DEL 4 DICEMBRE 2017, EPISODIO 7 "LINEE PARALLELE"

Un anno dopo la nascita dei mitici 3, Rebecca e Jack affrontano il processo di adozione di Randall, che richiede la presenza di un assistente sociale che faccia visite occasionali a domicilio. Alcune di queste coglie la coppia del tutto impreparata. Scoprono in seguito che Paula sta per completare il rapporto finale e che è brillante, solo una formalità, che darà loro la possibilità di comparire di fronte al giudice per ultimare l'adozione. Quello step si rivela però non del tutto semplice e non come avrebbero voluto Jack e Rebecca. Nel presente, Kate e Toby concludono che è arrivato il momento di dire alla famiglia che aspettano un figlio. Nei minuti successivi tuttavia la donna deciderà di prendere una direzione diversa, ma Toby non è sicuro che sia davvero ciò che vuole. Nel frattempo, Kevin è sempre più dipendente dagli antidolorifici e fa un ultimo passo in avanti per poter riprendere il suo rapporto con Sophie. Randall invece decide di accompagnare Dejà a fare visita alla madre in prigione. Le sue aspettative tuttavia crollano quando si trova di fronte a Shauna e sarà costretto a prendere alcune decisioni sul futuro della ragazza insieme a Beth. Anni prima, il primo arresto di Randall ha delle ripercussioni sconosciute sull'adozione di Randall.

© Riproduzione Riservata.