TINA TURNER/ Video, "mio marito che mi picchiava, ma l'ho superato: le donne hanno una forza tremenda"

Video, Tina Turner, la famosa cantante si è voluta esprimere sullo spinoso caso di molestie sessuali prendendo una posizione netta a favore delle donne coraggiose.

04 dicembre 2017 Francesco Agostini

Tina Turner (Wikipedia)

Una delle cantanti più famose del mondo, Tina Turner, si è espressa sullo spinoso caso di molestie sessuali sollevato dalla nostra Asia Argento. Le sue famose dichiarazioni di circa un mese fa hanno sollevato un vespaio enorme, che a poco a poco si sta placando, ma di cui ancora adesso se ne risentono le forti ripercussioni. Le voci fuori dal coro in questo periodo sono state molte, coraggiose e schiette perlopiù, che sono andate controcorrente rispetto alla massa. Una massa un po' ipocrita e farisaica, volta a coprire quello che tutti nell'ambiente sapevano ma che avrvano paura di dire. La cantante Tina Turner, invece, non ha avuto paura di dire esattamente quello che pensava sul caso molestie. La leonessa, sulle pagine del sito internet Corriere.it si è così espressa: "Le donne possono dire di no in casi del genere. Possono avere la forza di dire no ad una molestia sessuale. Ani Choying (un'artista buddista con cui ha collaborato per l'ultimo album) ha scritto un bellissimo libro sull'argomento, molto toccante. Io stessa sono riuscita a venire fuori da una situazione tremenda (quella con l'ex marito, un violento picchiatore) e cambiare vita."

GLI ANNI A ZURIGO

Le sue affermazioni sul caso molestie sessuali non devono far pensare a una Tina Turner sulla breccia, sempre sul pezzo e nel pieno della vita pubblica. Pochi sanno, infatti, che la famosa cantante si è da qualche anno ritirata in Svizzera assieme a suo marito (che ha sedici anni meno di lei) in una vecchiaia tranquilla. Anzi, tranquillissima. La stessa Tina Turner ha detto a Corriere.it: "Tra me e Zurigo esiste un legame speciale, quasi mistico. In questo luogo io mi sento finalmente me stessa." E, infatti, la leonessa sta continuando a produrre dischi di qualità nonostante l'età oramai avanzi e il ciclo dei settanta si stia oramai concudendo. L'ultimo album, Awakening Beyond, è una sorta di ritorno alla musica soul e religiosa, con litanie, canti e nenie dall'impatto mistico e spirituale. Insomma, se da una parte la su musica si sta muovendo su un aspetto più tranquillo e meno aggressivo, le sue dichiarazioni rispecchiano invece ancora una volta il carattere grintoso che aveva all'epoca e che ne ha segnato la leggenda. Per lei, nella serena Zurigo, si prospetta una vita serena e musicalmente piena.

