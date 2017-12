The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x07: La cosa giusta

The Walking Dead 8 torna su Fox con il penultimo episodio del 2017, ovvero l' 8x07: La cosa giusta sarà quella che vedremo in tv? Le azioni di Daryl sono destinate a cambiare tutto

04 dicembre 2017 Hedda Hopper

The Walking Dead 8

La cosa giusta, questo è il titolo dell'episodio di The Walking Dead 8 in onda oggi, 4 dicembre, su Fox di Sky. La serie tv AMC torna in tv dopo settimane di turbolente in cui anche i fedelissimi stanno abbandonando e gli ascolti stanno crollando. L'ottava stagione non è come la settima eppure gli ascolti registrati fino a questo momento sono più bassi di quelli dei vecchi episodi, perché? Forse rimandare troppo alle lunghe questo scontro finale è stato letale per la serie? I fan che continuano a rimanere incollati allo schermo pensano di no e fanno bene visto che questo penultimo episodio del 2017, il numero 7 di questa stagione, è destinato a cambiare il corso delle cose. Ma chi sarà il protagonista di questo atteso plot twist. A quanto pare non si tratta di Rick e nemmeno di Jadis, a cui lo sceriffo sta facendo la corte per convincerla a scendere in guerra con lui, e allora di chi?

DARYL VS RICK

Protagonista di The Walking Dead 8x07 sarà Daryl. Nei giorni scorsi lui e Rick sono addirittura finiti a fare a botte proprio in nome di quello che è giusto e sbagliato ma questa sera lo vedremo contravvenire al piano e agli ordini dello sceriffo in nome di quella vendetta che tanto brama. Essere mortificato, "violentato" e rinchiuso nella cella dei Salvatori e di Negan ha lasciato dentro di lui una farita che non sembra ancora essersi risanata e sarà questo che lo spingerà ad agire senza più aspettare un segnale da Rick. Per colpire i Salvatori con la speranza di ucciderli, Daryl farà in modo che i vaganti che circondano il Santuario entrino nelle mura e distruggano tutti coloro che incontrano, innocenti compresi. Quanto costerà questa decisione?

DOVE SIAMO RIMASTI

L'episodio in onda oggi, 4 dicembre, su Fox, sarà il settimo di questa ottava stagione di The Walking Dead tutta dedicata alla grande guerra che Rick, il Regno e Hilltop, hanno dichiarato a Negan, il grande villain di queste ultime due stagioni. Dopo l'assalto della première, i gruppi alleati hanno deciso di prendere tempo e usare i camminatori in attesa che qualcosa si muova. La grande guerra ha fatto già delle vittime illustri, ovvero Shiva, sacrificatasi per il bene del suo Re, ed Eric, con tanto di struggente addio al suo Aaron. Come se questo non bastasse, sembra che Re Ezekiel ormai sia fuori dai giochi e Rick è in balia di Jadis, la grande traditrice del finale della settima stagione. Lo sceriffo è pronto a coinvolgerla nella sua guerra contro Negan offrendole un quarto delle risorse che arriveranno dal Santuario. Ma potrà davvero fidarsi di lei dopo quello che è successo?

