UN POSTO AL SOLE / Rossella e Patrizio si stanno per baciare ma... (Anticipazioni 4 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 dicembre: Rossella e Patrizio sono sul punto di baciarsi, ma lei fa un passo indietro. È davvero pronta a concedergli una seconda possibilità?

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Si apre oggi una nuova settimana di programmazione per Un posto al sole, la soap partenopea che da un ventennio occupa la fascia pre-serale di Rai 3 conquistando quotidianamente circa due milioni di telespettatori. Si ripartirà oggi dall'inspiegabile decisione di Matteo, che ha lasciato Marina senza alcun preavviso: come immaginato fin dall'inizio, risulterà evidente che l'uomo non ha mai smesso di amare la Giordano, ma che ha deciso di compiere un simile gesto per il suo bene e di quello della sua famiglia. Del tutto ignara di questi veri sentimenti, Marina sarà furiosa, pensando di essere stata presa in giro fin dall'inizio. La verità verrà a galla o sarà questa l'uscita di scena dell'attore Luca Ward e del 'suo' misterioso Matteo? In attesa di scoprire la verità, Elena sembrerà avere trovato la via d'uscita perfetta per i suoi problemi...

Un posto al sole: Patrizio e Rossella si baciano?

Insieme alle appassionanti vicende legate a Matteo e a Marina, nella puntata di Un posto al sole di oggi si tornerà a parlare di Patrizio e Rossella: la coppia non ha mai smesso di amarsi nonostante la decisione di rompere definitivamente il loro rapporto. Rossella non ha potuto dimenticare il tradimento compiuto con Asia ma allo stesso tempo continuerà a pensare che tra lei e il suo ex possa ancora esserci futuro. Per questo, dopo essersi confrontata con Vittorio (e con i suoi strampalati consigli), la figlia di Silvia sembrerà pronta a fare un passo indietro: lei e Patrizio sembreranno essere sul punto di scambiarsi un bacio appassionato... arriveranno fino in fondo? Riprenderanno la loro relazione là dove era stata interrotta? Angela sarà sempre più vicina a Valentina, con la quale pianificherà una breve vacanza sulla neve in compagnia di Bianca. Tale decisione, porterà la figlia di Giulia ad avere un nuovo diverbio con Franco, che non sarà affatto felice di doversi allontanare dalla figlia. Anche Boschi, però, sarà alle prese con importanti cambiamenti nella sua vita: lui e Luisa, infatti, saranno sempre più vicini, confermando di provare qualcosa in più di una semplice amicizia.

