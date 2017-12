UNA VITA / Cayetana non torna in libertà ma viene trasferita in convento (Anticipazioni 4 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 4 dicembre: Cayetana chiede l'intercessione della regina, sperando che le conceda ancora l'indulto ma ottiene una nuova brutta notizia.

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Si comincia con una nuova avvincente settimana di programmazione della telenovela Una Vita, nella quale Cayetana sarà ancora grande protagonista. Dopo l'arresto compiuto da Mauro, che l'ha accusata di avere ucciso Humilidad, la dark lady chiederà ancora una volta l'intercessione della regina che già in passato l'aveva salvata da una sicura condanna. Ma la regnante di Spagna non ascolterà le sue preghiere, rifiutandosi di concederle nuovamente la libertà. Le tenderà comunque una mano, permettendole di essere trasferita in un luogo più tranquillo, in attesa di conoscere l'esito della sentenza. La dark lady potrà scontare la sua reclusione in un convento, facendo presto la conoscenza della terribile Madre Superiora. Teresa continuerà comunque a lottare per salvare la sua migliore amica, che per ben due volte l'ha salvata da morte certa. Per questo si recherà a farle visita, per tentare di tranquillizzarla...

Una Vita: Teresa riesce ad evitare la condanna di Cayetana?

Nella puntata di Una Vita di oggi, Teresa cercherà di tranquillizzare Cayetana, dicendole che lotterà fino alla fine per salvarla dal carcere. E se da un lato la maestra deciderà di tornare alla carica con Mauro, dall'altro la sua migliore amica dimostrerà di tenere a lei e di fidarsi completamente del suo operato. Non solo le affiderà la direzione del patronato e della scuola da lei fondata, ma le chiederà anche di gestire tutti i suoi beni in sua assenza. Problemi in vista per Felipe, che ha subito un duro rifiuto da Huertas: la domestica ha approfittato di lui per risolvere i suoi problemi con la legge e ora non ha nessuna intenzione di continuare a vederlo di nascosto. Deluso e amareggiato, l'avvocato tornerà a casa dove sarà sorprendente gentile e disponibile con Celia. La donna noterà che qualcosa è cambiato nel marito e comincerà a porgersi delle domande su di lui: arriverà presto a scoprire la verità sull'ennesimo tradimento?

