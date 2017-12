Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alessandro D’Amico: “Io e Alex siamo molto simili” (trono classico)

04 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Uomini e Donne

Il percorso di Alex Migliorini a Uomini e donne si è concluso già da qualche settimana in seguito alla sua scelta, che come tutti sappiamo è ricaduta su Alessandro D’Amico. Da quel giorno, come testimoniano loro i profili social, i due ex protagonisti del trono classico sono inseparabili, e una recente intervista rilasciata dalla coppia a Isaechia.it sembra confermare questo aspetto. “Da subito c’è stata una bella sintonia e complicità. Quando abbiamo chiacchierato la prima volta eravamo così complici che mi sembrava di conoscerlo da sempre”, ha ammesso infatti l’ex corteggiatore di Alex, che ha aggiunto inoltre di aver sentito il peso delle telecamere per tutto il periodo del suo corteggiamento: “Siamo molto simili, ci troviamo d’accordo su tantissime cose e durante le esterne mi mangiavo le mani perché avevo le telecamere davanti e avrei voluto fare tante altre cose, come baciarmelo in continuazione”. Il loro amore è destinato a durare?

CLAUDIO D’ANGELO REALIZZA IL SUO SOGNO

A quasi un anno dalla scelta che li ha uniti nel salotto del trono classico, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si preparano a dare il via alla loro nuova avventura. I due ex protagonisti di Uomini e donne, infatti, nel primo pomeriggio di ieri hanno annunciato ai loro follower la partenza per quello che, a detta dell’ex tronista nel corso di una Instagram Stories, sarà “un’avventura lunghissima”. “Ragazzi finalmente sto per realizzare un mio sogno”, ha ammesso infatti Claudio D’Angelo sulla sua fanpage,” grazie @ginevra_pisani per la tua pazienza e per essermi sempre vicino, sarà un luuungo viaggio, ma ne varrà la pena”. “Sarà bellissimo e condividerò tutto!”, ha assicurato inoltre il fidanzato di Ginevra Pisani, che ha promesso di aggiornare la sua pagina social con le fasi più importanti della sua nuova avventura. A questo link è possibile visualizzare la foto scattata a pochi minuti dall’imbarco presso l’aeroporto Marconi di Bologna, dove i due fidanzatini hanno scelto di immortalare la prima parte di questo viaggio con un selfie che racchiude tutta la loro felicità.

