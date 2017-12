Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gelmma Galgani, con Paolo Fox fa il pieno di “gioie” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: i protagonisti del pomeriggio di Canale 5 si preparano a tornare in tv con le nuove puntate settimanali…

04 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Cosa succederà nella prossima settimana all'amata dama del trono over Gemma Galgani? Come sappiamo, la protagonista ammetterà di essere ancora innamorata di Giorgio Manetti, ma è destinata a ricevere da lui l’ennesima porta in faccia. In attesa di assistere a questo confronto, la dama di Uomini e Donne ha condiviso un pensiero molto intenso sui social, nel quale ha fato il punto sulla sua lunga settimana analizzando le emozioni che ha vissuto: “Oggi la mia giornata potrebbe essere interpretata o come triste o come felice!!!! Non lo so, sicuramente è stata una settimana intensa, piena di gioia e di scoperte !!!! (…) Buona giornata tesori miei... menomale che stasera avrò voi qui con me!!!”. A dare un senso alle sue parole, poco dopo, un nuovo post, con il quale la dama ha svelato che Paolo Fox, nell'appuntamento domenicale con l’oroscopo, le ha riservato una posizione di tutto rispetto: “La giornata poteva essere interpretata ed è arrivato l'oroscopo di Paolo Fox: finalmente una gioia! Sono stata nominata!”. A questo link vi segnaliamo il video di Paolo Fox condiviso nel suo ultimo post.

GLI AUGURI DI GIORGIO MANETTI A NADIA TOFFA

Giorgio Manetti, protagonista di tutte le trame più discusse del trono over, è molto attivo sui social, dove può contare su un profilo Facebook costantemente aggiornato e su di un gruppo di follower pronte a sostenerlo. Nella giornata di ieri il cavaliere di Uomini e Donne, sfruttando l’ampio seguito di cui gode sul web, ha condiviso il suo augurio per Nadia Toffa, l’inviata delle Iene che sabato sera si è sentita male in maniera improvvisa mentre si trovava in un hotel di Trieste per lavoro. Il primo messaggio, postato assieme a una foto dell’irriverente Iena, recita così “Un augurio di cuore per una pronta guarigione. Forza Nadia!!”, mentre qualche ora dopo, a questo post, è seguito quello con il quale Giorgio Manetti ha evidenziato il suo sollievo di fronte al primo rassicurante tweet condiviso da Nadia Toffa. “Contento di leggerti”. Se volete visualizzare il messaggio pubblicato nelle ultime ore di ieri da Giorgio Manetti, potete cliccare qui e accedere direttamente al suo profilo social.

