Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Sabrina Ghio fa la sua scelta! (4 dicembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 4 dicembre 2017 in onda il trono classico. Sabrina Ghio fa la sua scelta e in studio per l'evento torna anche Nicolò Raniolo!

04 dicembre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne inizia con una puntata davvero emozionante per i fan del Trono Classico. È arrivato per Sabrina Ghio il momento di fare la sua tanto attesa scelta: la tronista in studio si dice molto emozionata ma anche impaurita da ciò che può accadere. Maria la rassicura e lancia in studio il video con i momenti più belli con Nicolò Fabbri. Subito dopo però vanno in onda anche quelli con Nicolò Raniolo, che ha lasciato lo studio due puntate prima dopo una dura lite con la tronista. La conduttrice infatti annuncia che Sabrina ha fatto arrivare al corteggiatore un video nel quale lo invitava a tornare in studio e, infatti, oggi Nicolò è tornato. Va allora in onda l'ultima esterna fatta con Nicolò il moro: incontro importante durante il quale la tronista racconta di un periodo difficile fatto di depressione e difficoltà nel crescere da sola la sua bambina.

UN DURO NO PER SABRINA GHIO

Un'esterna che si conclude con parole molto belle e con le emozioni dei due e che in studio raccoglie i complimenti di Nilufan, Sara e Gianni. Entra intanto Nicolò Raniolo che dichiara di essere tornato con grandi perplessità, soprattutto per non l'essere stato capito in studio. Nicolò F, abbastanza infastidito, dichiara che non se ne va per rispetto di Sabrina. Maria fa uscire i due antagonisti e il primo a rientrare è poi Nicolò il moro. Sabrina gli confessa con grande difficoltà che non è lui la sua scelta, il ragazzo però accetta in modo galante la sconfitta e balla con lei. Entra Nicolò il biondo e la Ghio, pur sapendo bene che il suo sarà un no, non può negargli i suoi sentimenti. La risposta del ragazzo però è appunto un no anche se con tanti complimenti per lei.

© Riproduzione Riservata.