Vincitore Grande Fratello Vip 2017/ Daniele Bossari o Giulia De Lellis? Tutti i pronostici verso la finale

Vincitore Grande Fratello Vip 2017, chi trionferà alla fine della seconda edizione del reality show di Casa Endemol? Faccia a faccia tra Giulia De Lellis e Daniele Bossari.

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2? Questa sera andrà in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. In nomination per l'intera settimana, Raffaello Tonon e Luca Onestini. Ad apertura finale quindi, scopriremo chi si classificherà al sesto posto tra i due amici che ormai si chiamano "Oneston". Proprio nelle scorse ore, l'opinionista milanese si è lasciato andare alle lacrime di gioia per avere scoperto una amicizia tanto grande: "Per una persona fatta come me, delusa dalla vita, mai più credevo con le mie particolarità e spigolature del mio carattere di riaprirmi a quasi quarant’anni a certe emozioni come l’amicizia”, ha confidato Tonon agli altri inquilini. Tra poche ore però, uno dei due dovrà abbandonare il gioco e la possibilità di vincere la seconda edizione del reality show firmato Endemol. “Ho rivissuto il sapore e il gusto dell’amicizia come quando si era bambini. Le poche vere amicizie che ho risalgono a quel tempo. Un gusto che non ricordavo più. Ho riscoperto il bello di avere la persona che sappia avere la chiave, che sacrifichi un po’ del suo tempo trovando la chiave per farti del bene”, ha aggiunto Raffaello.

Daniele Bossari, la sua rivincita personale

La finale del Grande Fratello Vip dovrebbe essere un faccia a faccia tra Daniele Bossari e Giulia De Lellis. I due concorrenti nel corso della gara hanno dato modo di ribadire in più di una occasione le loro diversità ma, verso la fine della gara, hanno saputo mettere da parte tutte le problematiche. Nel frattempo, la maggior parte del pubblico vorrebbe che il conduttore uscisse vittorioso da questa esperienza perché sembra appieno la sua rivincita. Daniele infatti, ha inizialmente confidato ad Aida di avere sofferto di una gravissima forma di depressione. Successivamente l’ex veejay ha avuto modo di raccontarsi al 100% confidando tra le lacrime di avere un passato da alcolista. Poi è arrivata la rinascita così come confidato a Luca: “Non avrei pensato di resistere, invece guarda, non solo sono ancora qua, ma sto anche bene. Non rimarrei, nella mia testa l’esperienza è finita, sono molto stanco, però sto bene, non posso dire di star male, quest’esperienza mi ha dato tanto e sono molto felice. Adesso posso dire che sono felice anche di terminare”.

Luca Onestini sul podio?

Anche Giulia De Lellis ha ottime possibilità di vittoria grazie anche alle sue famose “bimbe”. Le fan dell’ex corteggiatrice nel corso di questa seconda edizione sono state nominate più volte per via di un carattere molto particolare ed uno spiccato senso di protezione. Nel frattempo, Alfonso Signorini ha confidato di fare il tifo per Ivana Mrazova, affermando che il Grande Fratello Vip potrebbe incredibilmente vincerlo lei. La modella ceca, ha dato dimostrazione di estremo ottimismo e vivacità tanto da potere essere una delle papabili vincitrici (almeno per il giornalista). Il popolo del web invece, propone una terza posizione di Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo un inizio traballante e silenzioso, ha preso piede e dopo la storia con Soleil è risorto dalle ceneri come un’araba fenice. Anche l’ingresso di Raffaello Tonon ha fatto la sua parte e la sua “hit”: “Batti le mani, schiocca le dita umore alto tutta la vita…” è diventata uno dei video più virali di questa divertentissima edizione. Staremo a vedere cosa accadrà stasera!

