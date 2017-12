#CARTABIANCA/ Anticipazioni puntata 5 dicembre: “Liberi e Uguali” di Grasso tra i temi?

#Cartabianca, anticipazioni puntata 5 dicembre: tra i temi del nuovo appuntamento con Bianca Belringuer ci sarà la nuova proposta di Grasso, "Liberi e Uguali"?.

05 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

#Cartabianca, Raitre

Nuovo appuntamento con #Cartabianca, il programma di approfondimento politico, in onda ogni martedì, alle 21.15 su Raitre. Oggi, martedì 5 dicembre, così, Bianca Berlinguer torna a condurre una nuova puntata di #Cartabianca che, pur non riuscendo a ripetere gli ascolti registrati nelle scorse stagioni televisive dai programmi politici della Rai, resta comunque, un appuntamento fisso per gli appassionati del genere. Ogni settimana, Bianca Berlinguer, insieme ai suoi inviati e ai suoi ospiti appartenenti a diversi settori, affronta argomenti importanti che spaziano dalla politica all’attualità, dal mondo dello spettacolo all’economica. Nonostante sia un programma ben fatto, #Cartabianca fatica a restare a galla nella gara degli ascolti soprattutto per la concorrenza di altri programmi. Oltre che con la grande fiction di Raiuno, deve fare i conti anche con il concorrente diretto di La7, Dimartedì, condotto da Giovanni Floris e con la Champions League che, solitamente, strappa milioni di telespettatori agli altri programmai.

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE

Quali temi affronterà Bianca Berlinguer nella nuova puntata di #Cartabianca? Tra i probabili temi dell’appuntamento odierno, la conduttrice del programma di approfondimento politico di Raitre potrebbe affrontare il lancio di 'Liberi e uguali’ del presidente del Senato Pietro Grasso che, nel giorno della presentazione, ha detto: "Serve un'alternativa all'indifferenza e alla rabbia inconcludente dei movimenti di protesta, alle favole bellissime che abbiamo sentito raccontare per decenni. Tocca a noi offrire una nuova casa a chi non si sente rappresentato. Una nuova proposta per il paese. Io ci sono". Sul tema, poi, Matteo Renzi, ai microfoni di Che tempo che fa, ha detto: “Noi siamo rispettosi ci ciò che avviene alla nostra sinistra, certo ci dispiace. E’ difficile che non ci sia l’atteggiamento del passato di attaccare il leader vicino. A Grasso faccio in bocca a lupo. Poi bisogna capire se comanderà Grasso o D’Alema». Il segretario del Pd ha poi ricordato che D’Alema ha attaccato altri leader nel passato: «Io ha fatto con Occhetto, con Prodi e Veltroni”.

