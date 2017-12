ACAB - ALL COPS ARE BASTARDS/ Su Rai Movie il film con Marco Giallini (oggi, 5 dicembre 2017)

ACAB - All Cops Are Bastards, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: Marco Giallini, Pierfrancesco Favino e Filippo Nigro, alla regia Stefano Sollima.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

STEFANO SOLLIMA ALLA REGIA

Il film ACAB - All Cops Are Bastards va in onda su Rai Movie oggi, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 21.10. La pellicola drammatica rappresenta il primo lavoro cinematografico del regista italiano Stefano Sollima che è stata realizzata nel 2012 e si ispira al romanzo di narrativa di Carlo Bonini. Il cast è composto da attori di grande bravura tra cui Marco Giallini, Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Andrea Sartoretti e Domenico Diele. La scenografia è firmata da Paola Comencini, la figlia del grande regista Luigi Comencini. Marco Giallini e Pierfrancesco Favino hanno lavorato insieme anche nel film di Carlo Verdone intitolato "Posti in piedi in paradiso". Il regista Stefano Sollima è noto per aver ideato e diretto dal 2008 al 2010 la serie Tv "Romanzo criminale - La serie" tratta da un libro di Giancarlo De Cataldo e per essere il regista di "Gomorra", ispirata dal romanzo dello scrittore e giornlista napoletano Roberto Saviano. Nel 2015 ha diretto ancora una volta l'attore Pierfrancesco Savino in "Suburra", il film drammatico-thriller tratto dal libro scritto in collaborazione da Carlo Bonini e da Gancarlo De Cataldo. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ACAB-ALL COPS ARE BASTARDS, LA TRAMA DEL FILM

Tre agenti di polizia in forza al reparto speciale antisommossa, prestano servizio principalmente negli stadi e nelle piazze. Oltre ad essere colleghi, Cobra, Negro e Mazinga, sono anche molto amici ed ognuno di loro vive una situazione familiare molto difficile. Negro (Filippo Nigro) ha divorziato dalla moglie e teme di non poter restare accanto alla figlia Carolina, Mazinga (Marco Giallini) deve gestire un figlio adolescente molto ribelle dalle idee neofasciste che mostra grande ostilità nei suoi confronti, Cobra (Pierfranceso Favino) invece, deve essere processato perché accusato di aver aggredito un tifoso. Al reparto celere arriva un nuovo agente, Adriano Costantini (Domenico Diele), che si ritrova immediatamente coinvolto nel quotidiano violento dei poliziotti antisommossa. Adriano ha sempre lavorato nel Reparto Mobile ed ora si ritrova a vivere situazioni completamente diverse, come l'irragionevole piacere che prova un poliziotto quando punisce e il sentimento di rabbia nei confronti dei tifosi ultras sempre pù aggressivi. Quando il collega Raciti perde la vita, gli agenti reagiscono facendo irruzione nella sede principale degli ultras che avevano anche ferito Mazinga nei pressi dello stadio e assalito alcuni albanesi. Il raid dei poliziotti si trasforma in una vera spedizione punitiva. Gli avvenimenti suscitano in Adriano una grande indignazione che lo spinge a denunciare l'accaduto alla Magistratura che, immediatamente, chiama a rispondere i colleghi agenti responsabili mentre lui viene soltanto sospeso temporaneamente dal servizio. Costantini ha agito d'istinto poiché, essendo è un giovane di grande moralità, crede nella giustizia ed ha un grande rispetto per la divisa che indossa. Intanto la partita di calcio viene sospesa, Cobra e i suoi compagni fanno fatica ad affrontare gli ultras delle diverse tifoserie, la situazione è molto difficile ed è palese l'intenzione dei tifosi fanatici, colpire a morte un poliziotto per vendicare l'uccisione del giovane Sandri Gabriele. Il film vuole ricordare la situazione politico-sociale e i fatti accaduti ai tempi del G8 di Genova.

