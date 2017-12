ADRIANO PANZIRONI/ Esiste davvero una dieta in grado di prevenire l'Alzheimer? (Le Iene Show)

Adriano Panzironi, una dieta per prevenire l'Alzheimer? Le Iene Show nella puntata del 5 dicembre puntano i riflettori sulle teorie del medico per combattere le malattie degenerative

05 dicembre 2017 Fabio Belli

Le Iene e le teorie del dottor Panzironi

Idea rivoluzionaria o mera iniziativa tesa al guadagno? Le teorie del professor Adriano Panzironi, medico che professa l’utilizzo di una dieta adeguata per aumentare notevolmente la longevità, fanno discutere da tempo. Presenza quasi fissa nelle televisioni private, col suo libro “Vivere fino a 120 anni” professa l’eliminazione degli zuccheri nella dieta, più mille altri accorgimenti, per riuscire a raggiungere uno stato di salute ottimale in grado di riuscire a far vivere il più a lungo possibile. Recentemente però Panzironi ha alzato il tiro, come un servizio de “Le Iene Show” di Andrea Agresti ha deciso di approfondire nella puntata in prima serata di martedì 5 dicembre 2017. Panzironi sta infatti promuovendo un programma alimentare di sua ideazione che si basa su una dieta ferrea nel consumo di determinati alimenti a discapito di altri, e che, abbinata a degli integratori, potrebbe portare a sua ipotesi alla guarigione di molte patologie considerate incurabili, come ad esempio l’Alzheimer.

IL RISCHIO DI FALSE SPERANZE

Panzironi non è certo il primo che ipotizza come le diete possano avere un ruolo fondamentale nella gestione della salute e nell’aumento della longevità dell’essere umano. Il dubbio è che, abbinando queste teorie alle ipotesi di guarigione da patologie degenerative come il morbo di Alzheimer, si rischi di dare false speranze a persone che stanno vivendo esperienze difficilissime, in prima persona o al fianco dei propri cari malati, così come è avvenuto in passato per altri metodi curativi considerati “rivoluzionari”. Le teorie di Panzironi sull’Alzheimer fanno proprio parte di questa sua particolare “bibbia”, “Vivere fino a 120 anni”, secondo la quale le abitudini della vita moderna causano l’avanzata di questo tipo di malattie. Le attenzioni di Panzironi non si concentrano solo sull’Alzheimer, ma anche sul diabete e altre patologie secondo le quali per la medicina moderna ci può essere “cronicizzazione” ma non cure. “Le Iene” cercheranno di chiarire le controverse teorie del medico.

© Riproduzione Riservata.