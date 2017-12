AUTOMATA/ Su Rai 4 il film con Antonio Banderas e Melanie Griffith (oggi, 5 dicembre 2017)

Automata, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: Antonio Banderas, Melanie Griffith e Birgitte Hjort Sørensen, alla regia Gabe Ibáñez. Il dettaglio.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

ANTONIO BANDERAS NEL CAST

Il film Automata va in onda su Rai 4 oggi, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Gabe Ibáñez che si basa su futuro distopico di una società post-industriale altamente tecnologica ma alla deriva. Lungometraggio del 2014, prodotto dalle case congiunte Green Moon e Nu Boyana Viburno, la produzione esecutiva è stata affidata allo stesso attore protagonista Antonio Banderas, in questa pellicola accanto alla moglie Melanie Griffith. La regia è invece affidata come detto prima, al regista madrileno Gabe Ibáñez, abbastanza conosciuto dai cinefili soprattutto per una coppia di ottimi film come 'Hierro' e proprio il nostrro 'Automata', generalmente supervisore e sceneggiatore dalle poche produzioni ma di qualità. Il regista ha diretto in questo film la coppia Banderas/Griffith affiancando loro un cast di ottimi attori come la vera co-protagonista, la danese Birgitte Hjort Sørensen, riconosciuta attrice di serie TV tra le quali 'The Games Of Thrones'. Assieme a loro, anche l'ottimo attore americano Dylan McDermott ('Noi Siamo Infinito', 'Wonderland - Massacro a Hollywood' giusto per citare due buoni film nel quale compare questo giovane attore). Un buon cast per una pellicola godibile, adatta al grande schermo, ideale per una serata in famiglia. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

AUTOMATA, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro distopico, il 2044, la Terra, vittima del riscaldamento globale e della cattiva tutela dell'ambiente, è oramai avviata verso una desertificazione irreversibile. L'uomo, giunto alla deriva, divide il suo spazio vitale con i robot Pilgrim 7000, creati per combattere la desertificazione, ma, fallito lo scopo degli scienziati, ora di supporto di questa società in declino, quasi sul ciglio di un'apocalisse dichiarata. Sean Wallace (Dylan McDermott) è un poliziotto che scorge, defilato e con fare quasi malvivente, un droide nell'atto di ripararsi una gamba da solo, contravvenendo alle norme che regolano il codice della robotica. Successiamente Jacq Vaucan (Antonio Banderas) agente assicurativo che indaga su alcuni presunti casi di manomissione degli androidi da parte di un esperto del settore il quale cerca l'umanizzazione degli stessi robot, scopre che il poliziotto ha sparato al Pilgrim come fosse un criminale umano ed assieme al poliziotto, si reca nella sala in cui l'androide è conservato dopo lo sparo per eseguire una sorta di autopsia. La conferma arriva direttamente, esiste un 'orologiaio' (termine che indica un esperto in manomissioni robotiche) il quale si è prefisso lo scopo di riconvertire i Pilgrim 7000 in robot umanizzati, dotati di una sorta d'intelligenza pseudo-umana. Lo scopo è ora quello di ricercare l'orologiaio, al fine di scongiurare una mutazione droide in grado di generare ibridi tra l'uomo e il mondo dei robot i quali prenderebbero con facilità il possesso della Terra a scapito dei propri costruttori.

