Amici 17 / Anticipazioni registrazione 5 dicembre: addio alla diretta? La drastica decisione della De Filippi

Amici 17, oggi 5 dicembre 2017 arriva la prima registrazione del talent. Già abbandonata l'idea della diretta? La drastica decisione di Maria De Filippi

05 dicembre 2017 Anna Montesano

Amici 17, ed. 2018

Una notizia inaspettata per i fan di Amici di Maria De Filippi. Oggi, 5 dicembre 2017, allievi e professori tornano nello studio di Canale 5 e non per una diretta. A partire dalle 13.30 si registra infatti una nuova puntata che, con grande probabilità, sarà quella che vedremo sabato 9 dicembre a partire dalle 14.10. Non è una novità ma soprende visto che questa edizione di Amici, la diciassettesima, avrebbe dovuto essere tutta in diretta. Finora infatti tutte le puntate del sabato sono andate in onda in diretta e con tanto di televoto del pubblico a casa che ha deciso l'esito delle sfide tra le due squadre, quella del Fuoco e quella del Ferro. Pare quindi che la produzione abbia deciso di tornare alle registrazioni, una decisione che di certo non piacerà al pubblico del talent condotto da Maria De Filippi che già mesi fa aveva annunciato il ritorno alla diretta come i primi anni di Amici.

CAMBIA IL FORMAT DI AMICI 17?

Cosa sarà quindi accaduto e, se venisse quindi ristabilita la messa in onda non in diretta, come verrà modificato il regolamento delle sfide a squadre? Si tornerebbe molto probabilmente al giudizio dato esclusivamente ai professori, che torneranno ad avere tutto il potere decisionale delle ultime edizioni. A portare alla decisione di tronare alle registrazioni potrebbero essere stati anche i tempi di attesa, spesso lunghi, necessari per il verdetto finale del televoto delle due squadre. In più di un'occasione, infatti, Maria De Filippi ha lanciato delle frecciatine agli autori dietro le quinte. Che siano stati quindi questi problemi di carattere tecnico a portare alla drastica decisione?

© Riproduzione Riservata.