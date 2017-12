Angela Caloisi/ Uomini e donne, discussioni e scontri con Paolo Crivellin

Angela Caloisi torna in studio ma non mancano le discussioni con Paolo Crivellin a Uomini e donne, lo scontro è servito ma c'è qualcuno pronto a darle ragione... Nicolò

Nuova puntata del trono classico di Uomini e donne che oggi riparte da Sabrina Ghio per poi spostarsi sui nuovi tronisti e su Paolo Crivellin. Il tronista sembra ormai in stallo da un po' tanto che la stessa Maria De Filippi lo ha invitato a prendere in mano la situazione e lasciarsi andare alle emozioni e alle sensazioni, ma riuscirà davvero a farlo? La situazione sembra davvero complicata per lui e anche per le sue corteggiatrici che oggi si ritroveranno ancora in lotta per lui. La settimana scorsa Angela aveva incontrato Paolo in esterna con tanto di bacio ma ha finito col discutere a causa del suo interessamento alle nuove arrivate. Angela è pronta a mettersi da parte per permettere al tronista di incontrare le altre in attesa di questa emozione che ancora gli manca.

A CACCIA DELLA SCINTILLA

Lo scontro è servito e anche nella puntata di oggi Angela entrerà in studio per parlare chiaramente con il tronista ancora convinto di avere ragione. A colpire soprattutto la bella corteggiatrice è stata Mariana che è scesa proprio per lui. Ancora una volta Paolo confermerà la sua indecisione e la sua mancanza di quella scintilla che lo sta trattenendo anche nella scelta. Come se non bastasse, Marianna si è schierata subito con Paolo mentre oggi in studio toccherà al nuovo tronista Nicolò Brigante dire la sua su Angela e prenderne addirittura le parti, lo scontro tra tronisti è servito? Sembra proprio di no.

