BARBARA D’URSO/ Ecco perché parla di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “la rete è felice”

vNel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, Barbara D'Urso ha spiegato perché continua a parlare di Cecilia Rodrgiuez e Ignazio Moser, nonostante la faida con gli argentini.

05 dicembre 2017

Non si placa la “guerra fredda” tra Barbara D’Urso e il clan Rodriguez. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live si è tornati a parlare del triangolo tra Cecilia, Ignazio Moser e Francesco Monte, ma anche del rifiuto dei Rodriguez ad accettare l’invito di Barbarella. “Fortunatamente in questa trasmissione vengono solo artisti”, ha detto la D’Urso con un chiaro riferimento a Cecilia e Jeremias. In molti si chiedono, quindi, perché Carmelita si ostini a parlare della love story tra Cecilia e Ignazio e degli annessi e connessi. La risposta è arrivata proprio dalla diretta interessata proprio al termine della puntata di Domenica live, del 3 dicembre: “Vi spiego una cosa. Noi siamo tutti una grande famiglia. Io ho un contenitore - sono molto fortunata - tutti i giorni pomeriggio e domenica. La media dei miei telespettatori va dai 3 a i 5 milioni… ovviamente la rete è molto felice se io parlo di una trasmissione della rete… e quindi siamo qui per questo”. Insomma sembra che la D’Urso sia stata caldamente invitata a parlare del Grande Fratello - che fa audience - nonostante i suoi pessimi rapporti con i fratelli Rodriguez.

DOMENICA LIVE TORNA DOPO NATALE

Ma la D’Urso non è l’unica ad avere il dente avvelenato con i fratelli Rodriguez. Anche il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, non ha una grande simpatia per gli argentini: “Vorrei salutare i fan di Ignazio e Cecilia che mi minacciano perché uso alcuni termini per parlare di Ignazio e Cecilia e poi mi scrivono: Brutto bastardo crepa!”, ha detto nel salotto di Domenica Live. Poi commentando il rifiuto di Cecilia e Jeremias, che non hanno accettato l’invito a Domenica Live, ha detto: “Non è corretto nei confronti del pubblico andare solo nelle trasmissioni in cui vengono fatte interviste con domande concordate, comode”. Dopo la puntata di domenica 3 dicembre, Domenica Live è già andato in vacanza… il nuovo anno porterà una tregua tra D’Urso e i Rodriguez? A gennaio accetteranno l'invito di Barbarella?

