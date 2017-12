BEAUTIFUL / Thomas corre in soccorso di Sally Spectra? (Anticipazioni 5 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 5 dicembre: Sally è stata arrestata mentre Thomas continua a chiedersi se sia questa la scelta giusta. Brooke ha dei dubbi sul lavoro di Katie.

05 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful torna questo pomeriggio su Canale 5 richiamando in causa le conseguenze del boicottaggio messo in atto dalla Spectra Fashions. Nonostante le spiegazioni di Sally, che cercherà di chiarire le ragioni del suo gesto, Steffy deciderà di proseguire con l'azione legale nei suoi confronti, facendo arrestare la sua rivale. A nulla servirà il tentativo di Coco di convincerla a cambiare idea: la rossa verrà portata via in commissariato, in attesa di scoprire se il giudice confermerà il fermo nei suoi confronti. Thomas sarà il più confuso in questa situazione: le parole della sua ex, che sembrava davvero sicera, hanno colpito nel segno, inducendolo a porsi diverse domande sul suo comportamento. Sarà proprio il giovane rampollo Forrester a correre in aiuto della donna che non ha mai smesso di amare? Archiviata momentaneamente la questione, nella potente casa di moda si continuerà a lavorare con grande impegno per completare il prima possibile la nuova collezione. Eric sarà molto felice, vedendo collaborare Quinn e Ridge, che a suoi occhi appariranno ormai due cari amici.

Beautiful: i dubbi di Brooke su Katie

La presenza di Katie alla Forrester Creations scatenerà inevitabilmente i dubbi di Brooke sulle vere motivazioni di questa assunzione. La sorella minore si troverà infatti a lavorare fianco a fianco di Katie, come desiderato da Eric, ma il fatto non convincerà affatto la madre di Hope. Per questo motivo, sarà proprio lei a chiedere alla sorella se dietro alla sua nuova opportunità di lavoro ci sia sotto dell'altro: è vero che in passato ha lavorato con successo alla Forrester Creations, ma è altrettanto vero che questo suo ritorno appare a dir poco provvidenziale. Il sospetto sarà inevitabile: Katie ha forse ricattato Quinn e Ridge pur di ottenere il nuovo posto di lavoro? Sta approfittando della scoperta sul bacio australiano della coppia? La Logan negherà senza esitazione, ma sappiamo bene che la verità è un'altra...

