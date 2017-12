CARLO BELTRAMI / Vincitore Bake Off Italia 2017: "Continuerò a lavorare al mio sogno"

Carlo Beltrami, vincitore di Bake Off Italia 2017, ha momentaneamente ripreso in mano il suo lavoro, ma non ha mai messo da parte il sogno di diventare...

05 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Carlo Beltrami, vincitore di Bake Off Italia 2017

Sono in molti a chiedersi se Carlo Beltrami, dopo aver trionfato nella finale di Bake Off Italia 2017, riuscirà a realizzare il sogno di aprire una pasticceria tutta sua. A poche ore dalla vittoria, però, a rispondere a questa domanda è stato lo stesso vincitore, che contrariamente ai propositi annunciati nel programma di Realtime, sembra non essere ancora pronto a dare il via a un’attività tutta sua. “Mi state chiedendo se aprirò una pasticceria. Non è così semplice. Fare il serramentista è faticoso, ma non è così male come lavoro”, ha detto infatti Carlo Beltrami in una diretta su Instagram. Nelle sue parole, naturalmente, non manca la speranza di poter realizzare un giorno il suo progetto, anche se per il momento è destinato a trovare un posto fra i sogni nel cassetto: “Non abbandono la passione e continuerò a lavorare al mio sogno: lascio le porte aperte. Ho già avuto molte proposte e mi fa molto piacere. Fare il pasticcere non è solo fame e notorietà, come quelle che sto avendo io ora, è saper fare i dolci”.

LA VITTORIA A BAKE OFF ITALIA 2017 COME DA PRONOSTICO

Nella finale di Bake Off Italia 2017 in onda venerdì scorso a trionfare è stato il talentuoso Carlo Beltrami, concorrente da Casnigo (Bg) con una grande passione per i dolci. Tre figli e un lavoro da serramentista, Beltrami, nella fase conclusiva del programma condotto da Cristina Parodi, è riuscito a conquistare il palato dei giudici riempiendo la sua vetrina con tortine gustose e innovative e battendo sul finale il secondo classificato Tony. Talentuoso, determinato e leale, nel suo percorso non ha mai messo in secondo piano l’amicizia, sentimento che ha avuto la meglio anche nel corso dell’ultima puntata di venerdì scorso, quando è stato premiato dal parere dei giurati. A determinare il suo trionfo, in particolare, la torta geometrica e i dolci realizzati nel corso delle fasi finali del programma, una combinazione di colori, forme e sapori da 10 e lode, che ha conquistato gli esperti in sala e gli ha permesso di avere la meglio sull'avversario.

