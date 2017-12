CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ La coppia perde il confronto con i Damellis

Sul web Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez perdono il confronto con Giulia De Lellis e Andrea Damante. Nuove critiche per la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2.

05 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Non c’è pace per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 2 è stata nuovamente criticata dal popolo del web. I “Ceciazio”, come sono stati ribattezzati sui social, sono stati messi a confronto con Giulia De Lellis e Andrea Damante, che ieri sera si sono finalmente riabbracciati dopo medi di lontananza. Inutile dire che a vincere a mani basse il paragone è stata la coppia nata a Uomini e Donne: “Giulia e Andrea in 5 secondi hanno emozionato più di tutte quelle clip montate per farci piacere Ignazio e Cecilia”, “Giulia e Andrea dopo 3 mesi che non si vedevano si danno due bacetti, quattro abbracci, una carezza. Cecilia e Ignazio invece sconci come chissà che dopo 2 giorni. La classe” e “Ignazio e Cecilia prendete nota e cercate di capire che non bisogna essere sempre così tanto plateali #Damellis”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Una fan della coppia di Uomini e Donne ha scritto: “Ho amato il modo in cui Giulia e Andrea si sono ritrovati. Nessuna scena plateale, sinceramente emozionati, un po’ increduli del fatto che finalmente si stessero realmente toccando. E l’espressione emozionata, tremante di Andrea, di un ragazzo innamorato… da brividi”. A cui un utente ha prontamente risposto: “Ricordando la patetica scenata in studio di Ignazio e Cecilia dopo che non si son visti per cinque minuti”.

SCOMMESSE SULLA COPPIA

Ma Ignazio e Cecilia sembrano avere le spalle larghe e non curarsi troppo delle malelingue. Anzi i due portano avanti la loro love story anche fuori dalla casa del GF come testimoniano gli scatti della prima cena di Moser con la famiglia Rodriguez. Dopo una cena a Trento con la famiglia Moser, Cecilia ha presentato Ignazio alla sua famiglia. Special guest della serata Andrea Iannone (ma lui e Belen non si erano lasciati?). Intanto sul web si fanno le prime scommesse sul destino di Ignazio e Cecilia. “Si accettano scommesse: che Ignazio e Cecilia si lasciano prima di 2 settimane è dato a 1.10”, ha scritto un utente.

