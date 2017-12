Chi è Matilde / La nipote di Giulia De Lellis, la grande sorpresa! (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis riceve la sorpresa più grande di questo Grande Fratello Vip 2 ovvero vedere la sua nipote Matilde nata poco tempo fa. La grande emozione dell'ex Uomini e Donne

05 dicembre 2017 - agg. 05 dicembre 2017, 0.21 Redazione

Giulia De Lellis, Grande Fratello Vip 2?

Grande sopresa per Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2. Dopo aver ritrovato la scorsa puntata il suo grande amore Andrea Damante, questa volta gli autori vogliono dedicare questo spazio alla famiglia. Il video inizia con un messaggio della madre di Giulia De Lellis e subito la finalista del GF Vip 2 inizia a commuoversi ma non poteva sapere che non era finito tutto lì. Infatti dallo schermo vede all'improvviso comparire Matilda, la sua piccola nipotina nata da poco tempo da sua sorella. L'emozione è tanta e dopo un attimo di stupore è subito tanta la gioia, infatti Giulia non aveva fatto in tempo ad assistere alla sua nascita in quanto era già dentro nella Casa del Grande Fratello Vip 2.

GIULIA DE LELLIS, IL TELEVOTO LA MANDERÀ SUBITO TRA LE BRACCIA DELLA SUA FAMIGLIA?

La incotrerà presto? Sicuramente per la De Lellis sarà una sfida difficilissima quella che la aspetta contro Daniele Bossari al televoto per continuare il cammino nella finale del Grande Fratello Vip 2 e provare così a vincere quessta edizione. Per molti questa sfida doveva essere l'ultima per contendersi la vittoria del programma ma purtroppo non è così e il programma rischia di perdere uno tra i due maggiori protagonisti.

