Cristiano Malgioglio vs Alfonso Signorini/ Torna il Castigatore ed è sfida... nelle vasche! (GF VIP 2)

Cristiano Malgioglio contro Alfonso Signorini: nello studio del Grande Fratello Vip 2 arriva il Castigatore e apre la sfida! L'opinionista e il paroliere dritti... nelle vasche!

05 dicembre 2017 Anna Montesano

Alfonso Signorini

Una serata ricca di emozioni ma anche di divertimento la finale del Grande Fratello Vip 2017. Seppur non è arrivato sino in finale, Cristiano Malgioglio continua ad essere uno dei grandi protagonisti e anche questa sera più momenti sono dedicati a lui. Dopo l'esibizione in apertura con l'ormai tormentone "Mi sono innamorato di tuo marito" e la sorpresa con tanto di ballo ad Aida Yespica, Malgioglio torna protagonista quando, in studio, torna il ben noto Castigatore. E con il suo arrivo non può mancare un "castigo", una punizione che ha ovviamente come protagonista Malgioglio ma con un rivale a sorpresa questa volta: Alfonso Signorini!

GRANDI RISATE IN STUDIO

L'opinionista del Grande Fratello Vip sfiderà Cristiano nella ben nota e simpaticissima prova delle "vasche". Le immagini solo esilaranti in primis perchè vedono i due volti noti in un costume molto particolare che scatena in studio l'ilarità della Blasi. Il pubblico è molto divertito nel vedere cadere su Alfonso prima e poi su Cristiano salsicce, gnocchi, pizze margherita, trippa, gelato al cioccolato e molte altre cose non proprio gradite dai due sfidanti. Urla di dolore e risate da Alfonso e Cristiano e la sfida non poteva che finire in parità e con un lancio di cibo tra i due.

© Riproduzione Riservata.