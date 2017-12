Daniele Bossari/ Video, conquista il primo posto: pubblico entusiasta! (Vincitore Grande Fratello Vip 2)

Daniele Bossari è il vincitore Grande Fratello Vip 2! Il conduttore batte Luca Onestini e la fortissima Giulia De Lellis: pubblico entusiasta per lui!

05 dicembre 2017 Anna Montesano

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2

Per molti un vincitore annunciato, per altri colui che più ha meritato questa vittoria: Daniele Bossari conquista la seconda edizione del Grande Fratello Vip, battendo Luca Onestini e anche colei che era data per vincitrice da tempo, Giulia De Lellis. È stato proprio contro Giulia il primo confronto al televoto per Daniele che, con grandissima sorpresa di tutti, ha vinto. Un bellissimo percorso quello di Daniele nella Casa del Grande Fratello Vip che è riuscito a conquistare davvero tutti. Un percorso di rinascita che ha visto il conduttore mettersi a nudo, abbandonare ogni maschere e raccontare a tutti il momento più buio della sua vita con tanto di forte autocritica. È probabilmente stato il suo essere così vicino ai "non Vip" ad aver fatto di Daniele Bossari un personaggio tanto amato dal pubblico.

UNA VITTORIA CHE PIACE AL PUBBLICO

Intanto sul web il pubblico è entusiasta di questa vittoria e commenta così il trionfo del conduttore: "Vincitore indiscusso, vittoria meritata. Questa volta fortunatamente lo possiamo dire, ha vinto colui che la maggior parte di noi voleva. Daniele è sempre stato se stesso mettendo in mostra i suoi valori, persona unica all'interno della casa capace di stupire e rompere la solita monotonia; è stato trasparente e solare in tutto questo percorso e chi se ne frega se si è presentato in prima serata in infradito facendo ridere mezza Italia. Lui è così, complimenti Daniele". Inevitabilmente ora il pubblico spera che Daniele Bossari non torni ad essere una cometa e anzi spera torni attivamente in tv con nuovi ed importanti ruoli.

