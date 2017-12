Finale Grande Fratello Vip 2017 / Vincitore e pagelle: Daniele Bossari batte Luca Onestini al televoto

Grande Fratello Vip 2017: vincitore e pagelle. Daniele Bossari vince la seconda edizione del GF, la Blasi lo bacia durante il verdetto del pubblico. Bagno di folla in studio.

Grande Fratello Vip 2017

Daniele Bossari protagonista assoluto del Grande Fratello VIP 2017

Vince, convince, diverte e commuove. Daniele Bossari è il primo classificato del Grande Fratello Vip 2017, il preferito del pubblico e il leader delle nostre pagelle post puntata. Malgrado un inserimento difficile nella casa, Daniele ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel corso delle settimane, conquistando il cuore del pubblico. Nessuno all'inizio avrebbe scommesso sulla sua vittoria finale, persino i compagni non credevano potesse arrivare fino in fondo. Evidentemente, la recente proposta di matrimonio a Filippa Lagerback gli ha permesso di guadagnare un consenso importante. Quella sera, infatti, i fan lo avevano premiato con il secondo posto. Nella finalissima, Daniele ha superato Giulia De Lellis in uno scontro diretto, poi assieme a Luca Onestini ha sconfitto Ivana. Bellissimo il momento del verdetto, con la Blasi che ha tenuto sulle spine i concorrenti e i fan per oltre un minuto. Poi ha proclamato il vincitore baciandolo. La gioia di Bossari per la vittoria è stata immensa.

Ilary Blasi-Alfonso Signorini, coppia vincente

Tra i vincitori di questo Grande Fratello VIP 2017 ci sono sicuramente anche i due conduttori, Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Durante la serata, il noto giornalista non ha perso occasione di complimentarsi con Ilary per la sue doti da conduttrici. Parole al miele sacrosante, perchè meritate. L'entusiasmo di Ilary ha giocato un ruolo importante nella riuscita di questa seconda edizione dedicata ai vip. Gli autori hanno fatto senza dubbio la loro parte, riformulando e rinnovando con originalità le regole del programma. Quale futuro per lo show più spiato di Italia? Alcuni rumors svelano un cambio alla conduzione per la terza stagione, ma i fan sperano che la Blasi possa essere confermata. Divertente, spigliata e genuina. Assieme all'estro pungente di Signorni ha sfornato un Grande Fratello coinvolgente, che ha saputo intrattenere il suo pubblico per quasi 100 giorni.

© Riproduzione Riservata.