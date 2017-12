GIOVANNI MUCCIACCIA/ "Adesso conduco Sereno Variabile, ma Art Attack mi è rimasto attaccato addosso"

Giovanni Mucciaccia, l'ex presentatore di Art Attack è ora passato nel mondo dei grandi. A dargli un'occasione è stato Osvaldo Bevilacqua con Sereno Variabile.

05 dicembre 2017 Francesco Agostini

Giovanni Mucciaccia (web)

Giovanni Mucciaccia è il volto che tutti associamo al programma per bambini Art Attack. Programma che vedeva all'opera il conduttore in creazioni sempre divertenti e fantasiose, da semplici giocattoli a veri e propri oggetti d'arredamento per bambini. Il tutto, ovviamente, con colla, forbici e una buona dose di inventiva. Le performnce di Mucciaccia sono diventate virali sul web soprattutto grazie al tormentone 'Fatto?', che il conduttore diceva ai telespettatori bambini dopo aver svolto un passaggio delle sue fantasiose costruzioni. L'ilarità del web si soffermava soprattutto sulla velocità della domanda, come se Mucciaccia non desse il tempo necessario ai bambini di riuscire a costruire il tutto. Un altro fattore importante della sua fama è dovuto anche a Fiorello che negli anni ne ha fatto un'imitazione magistrale che lo ha legato per sempre al programma Art Attack. Lo stesso Mucciaccia ha detto su Libero: "In effetti Art Attack mi è rimasto addosso, anche a casa cerco sempre di creare e di aggiustare in modo fantasioso i giocattoli di mio figlio. E poi sono curioso come un bambino, lo ammetto, prendo tutto con stupore."

L'APPRODO A SERENO VARIABILE

A 47 anni e dopo una vita a condurre Art Attack, Giovanni Mucciaccia ha finalmente aperto le sue ali e si è staccato dal nido. Il conduttore è passato nel mondo dei grandi e adesso conduce un progamma serio come Sereno Variabile, per cui si ritrova a viaggiare in lungo e in largo per l'Italia. Mucciaccia spiega come è arrivata questa occasione per lui che aveva sempre lavorato nel mondo dei piccoli: "A chiamarmi è stato Osvaldo Bevilacqua che scrive e conduce Sereno Variabile da circa trent'anni. Mi ha detto che gli piaceva il modo in cui conducevo e mi ha affidato il programma che adesso presento. Lui ha una rubrica all'interno, ma il programma lo conduco io." Un cambio radicale quello dell'ex presentatore di Art Attack che dalla colla, le forbici e i cartoncini colorati ora si ritrova tra montagne innevate, parchi verdi e monumenti italiani di grande interesse. Il mondo dei bambini si è chiuso per sempre alle sue spalle, ma una nuova esperienza è subito subentrata al suo posto destando il suo interesse. Ai bambini, comunque, Mucciaccia mancherà di certo: chi ci sarà adesso a dirgli 'Fatto?' con lo stesso tono incalzante e sorridente?

