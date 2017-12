GUARDIA DEL CORPO/ Su Rete 4 il film con Kevin Costner e Whitney Houston (oggi, 5 dicembre 2017)

Guardia del corpo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: Kevin Costner, Whitney Houston e Gary Kemp, alla regia Mick Jackson. Il dettaglio della trama.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST KEVIN COSTNER

Il film Guardia del corpo va in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 1992 che è stata diretta da Mick Jackson e interpretata da Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Tomas Arana e Michele Lamar Richards. Grazie alla presenza di Whitney Houston, la pellicola è in parte musicale con alcune scene che si trasformano in un vero e proprio musical. A interpretare il personaggio di Sy Spector è Gary Kemp, attore britannico e inoltre musicista membro della famosa band musicale degli Spandau Ballet. Tra i film a cui ha preso parte nel corso della sua carriera cinematografica ricordiamo Kill Zone, The Krays - I corvi e American Daylight. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

GUARDIA DEL CORPO, LA TRAMA DEL FILM

Frank Farmer, dopo aver abbandonato la vita da agente segreto, ha ormai intrapreso da diversi anni la profittevole attività di guardia del corpo privata. Il suo lavoro avrà ad oggetto la sicurezza della famosa cantante Rachel Marron. La donna è da tempo vittima di uno stalker che le invia continue lettere intimidatorie. Dopo un primo momento di titubanza, Frank decide di prendere in carico il caso e così provvede fin da subito a rafforzare il servizio di sicurezza che protegge la maestosa villa della pop star. Fin da subito il rapporto tra Frank e Rachel è più che mai burrascoso. La donna ha infatti un carattere decisamente poco accomodante, così come il suo addetto stampa personale. Dopo essere apparsa in pubblico senza aver adottato le dovute precauzioni di sicurezza, Frank riesce finalmente a convincerla a cambiare atteggiamento fidandosi di lui. E così, i due trascorrono una bellissima serata assieme e dopo cena vivono un'intensa nottata di passione. L'indomani Frank assume un atteggiamento di sufficienza verso Rechel che inizia così a covare un profondo risentimento nei confronti dell'uomo. In occasione di un party di beneficenza, Rachel cerca di ingelosire Frank fingendo di assecondare le avance di Greg Portaman. Poco dopo però, la cantante riceve una minacciosa telefonata e così Frank decide di portare Rechel e sua sorella Nicki presso la baita di montagna appartenuta a suo padre. Dopo attente indagini Frank arriva a scoprire che proprio Nicki, gelosa del successo di sua sorella, ha assoldato il misterioso stalker. Poco dopo però Nicki viene ritrovata morta.

