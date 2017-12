IL SEGRETO / Cristobal Garrigues vede delle misteriose ombre: è solo una fantasia? (Anticipazioni 5 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 5 dicembre: Cristobal Garrigues vede delle misteriose ombre aggirarsi per la Miel Amarga. Una Bibbia appena regalatogli brucia misteriosamente...

05 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Continuano a susseguirsi i colpi di scena nelle attuali puntate de Il Segreto, nelle quali anche Cristobal Garrigues sarà presto chiamato a fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Il pericoloso individuo, che da tempo ha preso possesso della Miel Amarga, avrà l'impressione di essere seguito da qualcuno e vedrà delle misteriose ombre che lo spaventeranno, facendogli perdere il controllo delle sue azioni. E la situazione sembrerà persino sfuggirgli di mano, quando gli verrà donata una Bibbia da un misterioso mittente: non appena il Libro Sacro verrà aperto da Cristobal si incendierà, proprio nella pagina dell'Apocalisse. Il fatto spaventerà a tal punto l'uomo da indurlo a correre in direzione di Onesimo, a sua volta presenta alla tenuta: ma le spiegazioni di Cristobal non avranno nessun esito. Non solo il nipote di Dolores non crederà all'incendio della Bibbia, ma si dirà assolutamente convinto che le ombre da lui viste siano frutto della sua immaginazione. È davvero solo fantasia?

Il Segreto: nessun miglioramento per Raimundo

Le condizioni di salute di Raimundo continueranno a causare grande preoccupazione nella puntata de Il Segreto di oggi. In essa, infatti, il padre di Emilia continuerà ad inveire contro tutti coloro che gli faranno visita alla villa. Donna Francisca evidenzierà una certa insofferenza contro questa inaspettata violenza, al punto da chiedere al dottor Zabaleta di trovare il prima possibile un rimedio ad una situazione sempre più insopportabile: la dark lady sarà pronta a tutto pur di vedere guarito il suo amato, anche a trasferirlo all'estero per delle costose cure. Ben diverso sarà invece il punto di vista di Cristobal: quest'ultimo penserà, infatti, che il suo rivale stia mentendo e che la sua apparente pazzia sia solo una strategia per fare in modo di incastrarlo per l'attentato in chiesa. Per questo Garrigues ordinerà a Carmelo di recarsi in gran fretta a Madrid per prendere contatti con il medico che ha preso in cura Raimundo.

© Riproduzione Riservata.