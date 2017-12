L'ALBERO DEGLI IMPICCATI/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 5 dicembre 2017)

L'albero degli impiccati, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: Gary Cooper e Karl Malden, alla regia Delmer Daves. La trama del film nel dettaglio.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GARY COOPER

Il film L'albero degli impiccati va in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 16.35. Una pellicola di genere western del 1959 che vede protagonista per l'ultima volta Gary Cooper, leggenda del genere cinematografico americano per eccellenza. Non fu "il canto del cigno" solamente per Cooper, anche Delmer Daves, regista del film, calcava il set western per l'ultima volta (ma dietro la macchina da presa). In questa circostanza nostalgica il risultato non poteva che essere squisito. Se poi le vicende di Cooper e soci vengono accompagnate dalle musiche di Max Steiner, tre volte Premio Oscar e autore di colonne sonore celebri nella Hollywood degli anni d'oro ("King Kong", "Via col vento", "Casablanca"), il livello qualitativo dell'opera si innalza ancor di più. Sul set Cooper è stato accompagnato da attori che ha incontrato per la prima volta e coi quali non ha poi più collaborato in futuro (morirà due anni dopo), Karl Malden, Maria Schell, George C. Scott e Karl Swenson, sono questi i protagonisti di un western crepuscolare nell'epopea dell'ovest americano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ALBERO DEGLI IMPICCATI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il dottor John Frail, giunto in un accampamento, riesce a salvare dall'impiccagione un giovane ragazzo di nome Rune. Egli è accusato di aver rubato una pepita d'oro, ma la bontà di Frail fa sì che questi si convinca a portarlo con sé in qualità di aiutante temporaneo. Allo stesso tempo, in un agguato ad una diligenza, rimane ferita Elizabeth. Ella ha urgente bisogno di cure dopo essere rimasta esposta al sole per troppo tempo. La luce le ha provocato una cecità temporanea, per cui Frail inizia a prendersi cura di lei con successo. Presa dalla generosità del dottore, Elizabeth si innamora di lui ma viene respinta, non sa che il temperamento ruvido di Frail deriva dalla perdita della moglie e del fratello. Ella non la prende bene, al punto da scegliere prima di tentare la fortuna cercando l'oro, creando una società con lo stesso Rune e con il cercatore Frenchy Plante, poi comprendendo di non essere affatto portata per un'attività simile. Quando però un albero viene sradicato da una tempesta notturna, la pianta mostra che al suo interno, vicino alle radici, si nasconde una grande fortuna economica. Il denaro attira eccessivamente Plante, che in preda alla follia, cerca di abusare di Elizabeth. Fortuna vuole che Frail riesca ad intervenire in tempo uccidendo il malfattore. Inizialmente l'altruismo del dottore non viene premiato, l'omicidio è fortemente malvisto dalla popolazione dell'accampamento, il che porta Frail alla condanna a morte per impiccagione...

