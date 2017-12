LA CADUTA DELLE AQUILE/ Su Rai Movie il film con George Peppard (oggi, 5 dicembre 2017)

La caduta delle aquile, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: George Peppard, Kames Mason e Ursula Adress, alla regia John Guillermin. Il dettaglio.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film di guerra in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST GEORGE PEPPARD

Il film La caduta delle aquile va in onda su Rai Movie oggi, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 23.05. Una pellicola di guerra che è stata diretta da John Guillermin nel 1966 e interpretata da George Peppard, Kames Mason e Ursula Adress. La trama del film racconta la storia del tenenente tedesco Bruno Stachel, protagonista del primo conflitto mondiale. Nella versione originale il titolo della pellicola è The blue Max, che corrisponde al nome di uno dei più elevati e prestigiosi riconoscimenti militari tedeschi fino agli anni 20. Ursula Adress, che nel film interpreta Käti von Klugermann, è una nota attrice di origine svizzera famosa per le sue interpretazioni in film come James Bond 007 - Casino Royale, Scontro di titani e Messico in fiamme. Ma vediamo la traa del film nel dettaglio.

LA CADUTA DELLE AQUILE, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

Bruno Stachel, giovane cadetto dell'aviazione tedesca, dopo alcuni mesi dal suo arrivo nella Luftstreitkräfte, riesce a diventare ben presto colonello, distinguendosi dal resto dei suoi colleghi per passione e forza di volontà. Tuttavia, il resto dei commilitoni, tutti provenienti da famiglie aristocratiche, inizia ad isolarlo, deridendolo per le sue smisurate manie di grandezza. La situazione sembra precipitare del tutto quando Bruno abbatte con ferocia un aereo inglese contravvenendo agli ordini dei suoi superiori. Per sua fortuna, l'aviatore Willi von Klugermann lo difende, scagionandolo da ogni singola accusa. Nel frattempo la sua storia dalle origini povere e contadine appassiona la Germania, rendendo Bruno Stechel un vero e proprio eroe. La verità è che l'aviatore, pur di rincorrere l'agognata decorazione militare Pour le merite, si getta a capofitto in imprese strampalate e pericolose che provocano la morte di decine di suoi colleghi. Il suo comandante, il colonnello Otto Heidemann, non riesce più a gestire la situazione e chiede ai suoi superiori che Bruno Stechel venga definitivamente trasferito altrove. Nel tentativo di umiliare la moglie di Hedeimann, Bruno arriva a calunniare la donna, con cui ha un legame sentimentale segreto. La donna, Käti von Klugermann, si vendicherà dell'accaduto non avvisando Bruno del difetto strutturale del nuovo monoplano che l'aviatore tedesco dovrà pilotare in presenza di una folla di curiosi e fan.

