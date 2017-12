LA LEGGE DEL CAPESTRO/ Su Iris il film con James Cagney (oggi, 5 dicembre 2017)

La legge del capestro, il film in onda su Iris oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: James Cagney e Irene Papas, alla regia Robert Wise. La trama del film nel dettaglio.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST JAMES CAGNEY

La legge del capestro è il film western che Iris manda in onda oggi, martedì 5 dicembre, a partire dalle 21.00. La pellicola è stata diretta da Robert Wise nel 1956 e si ispira liberamente al romanzo scritto nel 1952 da Jack Shafaer ed intitolato Hanging's for the Lucky. Il cast di attori protagonisti è composto da James Cagney, Irene Papas, Vic Morrow, James Griffith e Onslow Stevens. Don Dubbins, che veste i panni di Steve Miller, è un attore americano noto soprattutto per la sua attività di interprete televisivo. nel corso della sua carriera ha partecipato a circa quattordici produzioni cinematografiche, tra cui Ragazzo la tua pelle scotta, L'uomo illustrato e L'ammutinamento del Caine.

LA LEGGE DEL CAPESTRO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il protagonista della storia è Steve Miller, un cawboy in viaggio tra le valli del Wymong. Lungo il suo percorso assiste casualmente ad uno scontro a fuoco tra Jeremy RodocK e due uomini. Dopo aver fatto fuggire i due avventori minacciandoli con un fucile, Rodock si presenta a Steve come il proprietario dell'intera vallata. L'uomo è costretto a difendersi dalle continue scorribande di furfanti che cercano di rubare il suo bestiame. Rodock è rimasto ferito nel corso dello scontro a fuoco e Steve gli offre il suo aiuto per tornare al ranch. Come forma di gratitudine Rodock decide di accogliere il giovane nel suo allevamento di cavalli e lo assume. Poco dopo Steve fa la conoscenza dell'affascinante Jocasta di cui si innamora fin da subito. Il carattere autoritario e rude di Jeremy farà ben presto sorgere aspri contrasti e spingerà sia Steve che Jocasta a cercare di scappare dal ranch e da un vita che non li soddisfa. Nel finale però, Jeremy dimostrerà di essere un uomo comprensivo, spingendo Jocasta a tornare al ranch. Steve deciderà invece di proseguire il suo cammino da solo.

