LA STRADA DI CASA, FICTION/ Anticipazioni puntata 5 dicembre: la scoperta di Fausto

La strada di casa fiction, anticipazioni puntata 5 dicembre: Fausto scopre di non essere un assassino e ricomincia con Gloria ma il passato torna a bussare alla sua porta.

05 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

La strada di casa, la nuova fiction di Raiuno interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini, Christiane Filangieri, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimaili, Silvia Mazzieri, Paolo Graziosi con la regia di Riccardo Donna, torna in onda oggi, martedì 5 dicembre, in prima serata su Raiuno, continuando ad incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Ancora una volta, Alessio Boni si sta confermando come uno degli attori più amati dal pubblico italiano, apprezzato non solo per il fascino ma per la bravura e la capacità di rendere davvero reali le emozioni e le sofferenze dei suoi personaggi. La scorsa puntata è stata così seguita 5.858.000 spettatori pari al 24.3% di share. Ad appassionare il pubblico è la storia di Fausto, un uomo che dopo cinque anni di coma, cerca di rimettere in sesto la sua vita. Dopo aver rischiato di perdere l’amore della moglie Gloria che, in sua assenza, si era innamorata del suo migliore amico, Michele, Fausto comincia a raccogliere i frutti di una lunga riabilitazione. Gloria, infatti, capisce di essere ancora innamorata di lui e lascia Michele per tornare a vivere con Fausto e i loro quattro figli. Con l’aiuto della moglie, inoltre, Morra riesce ad ottenere i finanziamenti dalla banca per evitare il fallimento della Cascina e rimettere in sesto la sua azienda. Nel frattempo, l’uomo si riavvicina anche ai figli, in particolare al primogenito Lorenzo che ha finalmente trovato il coraggio di realizzare i suoi sogni. Veronica, l’ex amante di Fausto, nel frattempo, si allea con Ernesto per fare luce sulla morte del marito e su quella del giovane veterinario Paolo per la quale è stato indagato Fausto.

LA STRADA DI CASA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE

Cosa succederà nella nuova puntata de La strada di casa? Fausto continua a seguire la riabilitazione per fare luce sul suo passato di cui ha ricordi nebbiosi. Fausto, dopo aver creduto di essere un assassino, scopre di non esserlo. Ricorda, però, di essere stato un truffatore in passato, motivo per il quale il figlio Lorenzo si è allontanato da lui. Deciso a salvare la sua azienda e a riconquistare la fiducia della moglie Gloria e dei figli, Fausto, seguendo il suggerimento di Elia, cerca di ricominciare. Il passato, però, torna a bussare alla sua porta. Ernesto, infatti, è convinto che Fausto sia un bugiardo e continua ad indagare su di lui. La tenacia di Baldoni porta così i suoi frutti: Ernesto, infatti, riesce a trovare una relazione tra la scomparsa di Paolo e la truffa commessa in passato da Fausto e riesce a far riaprire le indagini. Nel frattempo, Morra ha una nuova, inquietante visione mentre è impegnato ad impedire che una bomba d’acqua distrugga la semina. Fausto riuscirà a salvare se stesso e la sua azienda? Intanto, l’agronomo e Lorenzo decidono di lavorare insieme al loro sogno ovvero un piccolo birrificio artigianale.

