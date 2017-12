LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS/ Delusione dopo la sconfitta al GF Vip 2: le fan lasciano Instagram

Le bimbe di Giulia De Lellis, ovvero le fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sono rimaste molto deluse dalla sconfitta della loro beniamina, solo quarta al Grande Fratello Vip 2.

Daniele Bossari ha vinto il Grande Fratello Vip 2. Se la maggior parte del pubblico ha apprezzato la vittoria del conduttore, c’è una buona fetta di giovani spettatrici che non ha preso bene il risultato del reality. Si tratta della “bimbe” di Giulia De Lellis, ovvero le fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nel corso del GF Vip 2 hanno “invaso” i social con gruppi dedicati a Giulia e in occasione del televoto si sono sempre mobilitate in suo favore. Ma ieri sera, la De Lellis è stata battuta al televoto da Daniele Bossari e si è dovuta accontentare del quarto posto, lasciando la casa dopo Raffaello Tonon e Aida Yespica. Nel corso della lunga diretta di ieri sera le fan della fidanzata di Andrea Damante hanno inviato messaggi sui social cercando di influenzare il televoto, ma senza successo. Dopo la medaglia di bronzo della loro beniamina, il profilo Instagram delle “bimbe” ha così commentato l’eliminazione: “Schifo… è tutto un gran schifo… GDL hai vinto tu”. Poco dopo hanno deciso si chiudere l’account.

I COMMENTI SU TWITTER

In tanti si sono accorti della chiusura del profilo Instagram: “Ma perché “le bimbe di Giulia” si sono cancellate da Instagram? #GFVIP” e “Nessuno di voi sa dirmi come mai l’account Instagram “le bimbe di Giulia" non esiste più?”, si chiedono due utenti su Twitter. Non manca chi ha gioito per la “sconfitta” delle fan della De Lellis: “E insomma pare che le bimbe di Giulia questa sera siano state asfaltate ben 3 volte (Giulia, Ivana, Luca)”, “Per schiattare le bimbe di Giulia è bastato fare le votazioni dopo le 23.00” e “Immagino le bimbe di Giulia inca**ate con genitori, parenti, amici, vicini di casa e col mondo perché la loro idola non ha vinto il #Gfvip come programmato”, sono alcuni commenti. Cinguettii ironici anche sulla cancellazione del profilo Instagran: “Le bimbe di Giulia che si cancellano da insta. Mi sento male è una Caporetto 2.0 #GFVip”.

Raga è un casino hanno bloccato la pagina delle bimbe ?? #GFvip pic.twitter.com/dVkMuJKQ2S — Rosa Na (@amorevero2) 5 dicembre 2017

