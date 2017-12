La misteriosa morte di Attilio Manca/ L'urologo di Provenzano e la ricerca di verità della famiglia (Le Iene)

La misteriosa morte di Attilio Manca, urologo di Bernardo Provenzano, trovato privo di vita a Viterbo nel 2004: l'inchiesta de Le Iene e la ricerca di verità della famiglia

Attilio Manca con i genitori (Wikipedia)

La misteriosa morte di Attilio Manca sarà l’oggetto del servizio di Gaetano Pecoraro nella puntata de Le Iene in onda questa sera 5 dicembre 2017. Il noto urologo italiano, nato a San Donà di Piave nel 1969, fu trovato morto nella sua casa di Viterbo il 12 febbraio 2004 con due fori nel polso sinistro e una siringa con eroina sul pavimento. Secondo l’inchiesta fatta subito dopo il ritrovamento del cadavere si sarebbe trattato di un suicidio, una ricostruzione che i familiari di Manca non ritengono corretta, convinti che l’urologo sia stato una vittima di mafia. Monica Mileti, la donna accusato di aver ceduto la dose di eroina al medico, è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di reclusione come sottolineato da Repubblica, ma i parenti di Attilio Manca si tratterebbe di un omicidio, poiché avrebbe operato il capo di Cosa Nostra Bernardo Provenzano nel periodo della sua latitanza. Per questo motivo, i vertici mafiosi avrebbe ordinato l'uccisione del noto urologo.

LA MISTERIOSA MORTE DI ATTILIO MANCA (LE IENE SHOW)

La Iena Gaetano Pecoraro si occuperà del caso dell’urologo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): i risultati dell’autopsia non lasciarono spazi a dubbi, con la causa della morte riconducibile a un’overdose di eroina, alcol e tranquillanti. La Procura di Viterbo ha in più occasioni richiesto di archiviare il caso come suicidio, ma la sua famiglia continua a non credere a questa ipotesi: pensa che dietro la morte del medico ci possa essere la mano della mafia. Tra le principali tesi della famiglia, l’urologo era mancino e dunque se fosse stato lui a iniettarsi il mix letale, non si sarebbe iniettato la droga nel polso sinistro ma in quello destro. Per questo e per altri motivi i genitori del medico non si arrendono e continuano a lottare per fare capire che il suo caso non doveva andare disperso, bensì che venissero proseguite le indagini: un’archiviazione totalmente sbagliata, secondo le tesi dei parenti, con Attilio Manca ucciso per coprire un intervento subito da Bernardo Provenza a Marsiglia, nel 2003. Secondo la ricostruzione dei genitori, Attilio Manca sarebbe stato contattato dalla mafia di Barcello Pozzo di Gotto per unirsi all’equipe di Philippe Barnaud e dagli specialisti Breton e Bonin nell’operazione alla prostata necessaria al membro di Cosa Nostra.

