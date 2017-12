La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, oggi l'attesa risposta (e le polemiche)

La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo e oggi, a Uomini e donne, andrà in onda l'attesa risposta (e le polemiche) riprendendo proprio da dove siamo rimasti ieri.

Dopo la lunga puntata di ieri oggi il trono classico di Uomini e donne torna in tv riprendendo proprio da dove abbiamo lasciato ieri. Il programma si prepara a dire addio alla bella Sabrina Ghio ma, prima, ecco il momento della risposta che non stupirà e non ha stupiro nessuno nemmeno all'epoca della registrazione. La puntata di ieri è stata quasi interamente dedicata a Sabrina Ghio a cominciare dall'annuncio della scelta e finendo al ritorno in studio di Nicolò Raniolo. Il corteggiatore l'ultima volta era stato eliminato e, nonostante le discussioni e le polemiche, è stato pregato per entrare in studio e prendere parte alla scelta di Sabrina Ghio per concludere al meglio un percorso già di per sè spinoso e contorto.

LA RISPOSTA DEL CORTEGGIATORE

La tronista ha deciso di andare contro tutto e tutti e seguire il suo cuore a cominciare dal no a Nicolò Fabbri, la scelta più sicura e comoda. Il corteggiatore era un sicuro sì ma Sabrina non ha voluto illuderlo scegliendolo e poi lasciandolo fuori dopo un paio di copertine e due foto su Instagram. Purtroppo il suo cuore si è arenato proprio al cospetto di Nicolò Raniolo ed è così che il suo percorso sfortunato deve chiudersi. I suoi occhi gli ricordano qualcuno di molto importante e ogni volta che lo guarda va in panico e in crisi ma con questo non vuole e non ha bisogno della sua compassione, anzi. Lei ha deciso di scegliere colui che le ha fatto perdere la testa anche se si è sempre dimostrato freddo e calcolatore ma è giusto che le cose vadano così. Nicolò ha iniziato a rispondere alla tronista ma solo oggi scopriremo cosa le ha detto.

