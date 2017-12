Le Iene Show / Anticipazioni 5 dicembre: Ilary Blasi saluterà Nadia Toffa? I servizi di stasera

Le Iene Show, anticipazioni del 5 dicembre 2017: anche Ilary Blasi e Teo Mammuccari saluteranno Nadia Toffa? Ecco i servizi dell'appuntamento di oggi in onda su Italia 1.

05 dicembre 2017 Valentina Gambino

Le Iene Show, anticipazioni

Questa sera, martedì 5 dicembre 2017, dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi tornerà prontamente in televisione. Dalle 21.20 circa, andrà in onda su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene Show, irriverente programma di Davide Parenti condotto anche da Teo Mammucari e il trio della Gialappa’s Band in collegamento. Sicuramente anche loro saluteranno Nadia Toffa, la conduttrice ed inviata del programma che lo scorso sabato ha fatto prendere un fortissimo spavento all’intera redazione. Proprio durante la serata del weekend, Maria De Filippi aveva salutato la Toffa durante la semifinale di Tu si que vales mentre Teo aveva commosso il web con il suo gesto: durante la puntata ha consultato freneticamente il cellulare per leggere novità sulla storica inviata del programma. Per fortuna la biondina tutto pepe è stata dichiarata fuori pericolo anche se, l’episodio drammatico ha scosso notevolmente tutti coloro che lavorano dietro le quinte della trasmissione di Italia 1 ed anche quelli che ci mettono la faccia, conduttori compresi. Eccovi a seguire, le anticipazioni di questa sera.

Le Iene Show, i servizi di stasera

Tra i servizi della nuova puntata de Le Iene che andranno in onda stasera, vedremo Giulio Golia recarsi a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, dove il passato 11 novembre un diciannovenne del Gambia, Bobb Alagiee, è stato ferito al viso con due colpi di pistola mentre si trovava all’interno del centro di accoglienza “La Vela”. Il giovane al momento si trova ricoverato in ospedale. A far partire i colpi potrebbe essere stato proprio il gestore del centro agli arresti domiciliari e che afferma di aver agito solo per legittima difesa, la dinamica dei fatti però – ad oggi – non appare molto chiara. La iena ha voluto intervistare alcuni testimoni mostrando dei documenti video inediti. L’inviato di seguito è andato anche dal sindaco e vicesindaco del paese, Andrea Moretti e Andrea Aquilante. Gaetano Pecoraro si occuperà del caso di Attilio Manca, urologo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) trovato morto a Viterbo il 12 febbraio 2004. Secondo le conclusioni dopo l’autopsia, la causa della morte sarebbe riconducibile ad un mix letale di eroina, alcol e tranquillanti. La Procura ha chiesto di archiviare il caso come suicidio, ma la famiglia non credendo a questa ipotesi, pensa che dietro la sua morte ci sia la mafia. Secondo i suoi cari infatti, il medico avrebbe operato il capo di Cosa Nostra Bernardo Provenzano nel corso della sua clandestinità.

