Le Regole del Delitto Perfetto 4/ L'annuncio shock di Annalise. Anticipazioni del 5 dicembre 2017

Le Regole del Delitto Perfetto 4, anticipazioni del 5 dicembre 2017. Annalise annuncia ai K-4 una decisione importante. Laurel decisa a scoprire la verità.

Le Regole del Delitto Perfetto 4, in prima Tv assoluta su FOX

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4, ANTICIPAZIONI DEL 5 DICEMBRE 2017: LA SERIE

Al via la serie crime e thriller Le Regole del Delitto Perfetto 4: il debutto è previsto per la prima serata della Fox di oggi, martedì 5 dicembre 2017. In prima Tv assoluta, la premiere dal titolo "I'm Going Away" promette di stravolgere le aspettative di tutti i fan. La quarta stagione ruota attorno al cast storico dello show, a partire da Viola Davis nei panni della protagonista Annalise Keating, per non dimenticare i K-4. Quanto avvenuto nel capitolo precedente non potrà di certo essere dimenticato per Michaela (Aja Naomi King), Laurel (Karla Souza), Connor (Jack Falahee), e Asher (Matt McGorry), ma gli appassionati dovranno fare i conti con qualche cambiamento. Sia per quanto riguarda il cast, che potrà contare su una new entry, sia per la trama. Conosceremo infatti il personaggio del celebre Jimmy Smits, attore di indubbia fama sia per il grande schermo che per il piccolo schermo e già visto in colossi come Sons of Anarchy e NYPD, e le due guest star Alysia Livingston e Julius Tennon. Quest'ultimo nei panni di Desmond e presente in un solo episodio, mentre l'attrice nel ruolo di una reporter. Con un nuovo mistero da risolvere, la trama ci parlerà invece ancora della morte di Wes, interpretato da Alfred Enoch. Scopriremo infatti come il tragico evento avrà ancora delle conseguenze importanti per tutti i personaggi principali, compreso Oliver (Conrad Ricamora): l'interprete è diventato regular proprio in questa quarta stagione. L'arco temporale ci verrà raccontato ancora una volta seguendo due linee narrative. Un flash forward ci anticiperà un delitto ed un responsabile da scoprire, mentre sonderemo che cosa è avvenuto nel passato e nei mesi successivi alla morte di Wes. Ancora una volta Annalise dovrà infatti fare i conti con il proprio tracollo professionale, mentre si destreggerà fra nuovi problemi che coinvolgono Bonnie, interpretata come sempre da Liza Weil, e Frank, alias Charlie Weber. Ad assumere le redini della nuova indagine sarà invece Michaela, sempre più determinata a scovare il responsabile del padre del bambino che porta in grembo. Sarà alla fine la giovane Castillo a smuovere le acque per confermare il suo più grande sospetto: è stato davvero il padre, Jorge Castillo (Esai Morales), ad uccidere Wes? I cambiamenti non mancheranno inoltre per i K-4, che dovranno affrontare un duro colpo a causa di una decisione della Keating. Sembra che la crew conosciuta fin dall'inizio di questa stagione si stia sgretolando sempre di più di fronte a complotti e misteri, delitti e giustizia.

ANTICIPAZIONI DEL 5 DICEMBRE 2017, EPISODIO 1 "I'M GOING AWAY"

Annalise decide di riunire i K-4 e Bonnie ad una cena, con cui intende dare una comunicazione importante ed in grado di stravolgere il futuro di tutti i protagonisti. Intanto, Laurel diventa sempre più convinta che il padre abbia ucciso Wes, ma le occorre dimostrare come possa aver compiuto un delitto così grande. Per Annalise sarà inoltre tempo di ritornare a casa e sistemare diverse questioni in sospeso, a partire dalla malattia degenerativa della madre ed i suoi continui crolli. A tutto ciò dovrà aggiungere una terapia obbligatoria con uno psicoterapeuta che le permetta di allontanarsi dal vortice dell'alcool, mentre cerca di ricostruire la propria reputazione mettendosi ancora una volta al servizio della comunità come colosso della legge. Bonnie tuttavia non accoglierà bene la decisione della Keating: tutti dovranno starle lontano per evitare di colare a picco al suo fianco. Scopriremo inoltre che cosa è accaduto nelle settimane successive alla morte di Wes, le mosse di Laurel per nascondere la verità al padre e l'incertezza di Connor riguardo al proprio futuro. Un indizio del futuro ci rivela invece che qualcuno è morto e che Annalise, ancora una volta, sembra coinvolta o scomparsa nel nulla.

