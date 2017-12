Le amiche di Ivana Mrazova/ Chi sono Maria, Linda e Laryssa? Sorpresa alla finale del Grande Fratello Vip 2

Le amiche di Ivana Mrazova, chi sono Maria, Linda e Laryssa? Sorpresa alla finale del Grande Fratello Vip 2: le tre modelle in Casa per salutare la finalista prima dell'uscita

05 dicembre 2017 Anna Montesano

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2017

Ivana Mrazova è la terza classificata del Grande Fratello Vip 2017. Una finale combattuta e ricca di colpi di scena ma altrettanto ricca di bellissime sorprese come quella arrivata per Ivana Mrazova prima dell'esito del televoto che l'ha proclamata terza classifica. Ivana ha infatti avuto l'occasione di incontrare le sue amiche modelle: si tratta di Linda Mucina, Laryssa Ferreira e Maria Belijanina. Tre ragazze bellissime che la Mrazova ha incontrato nel corso della sua carriera da modella iniziata in Cecoslovacchia.

TRE MODELLE PER IVANA MRAZOVA

Una scena che ha sicuramente allietato il pubblico maschile che di fronte a cotanta bellezza ha sicuramente sgranato gli occhi. La bellissima Ivana ha infatti incantato nella Casa del Grande Fratello Vip molti uomini e in particolar modo Ignazio Moser - nella prima fase della permanenza nella Casa - e verso la fine a Luca Onestini. Due di picche tuttavia per entrambi: nel cuore di Ivana Mrazova c'è soltanto il suo fidanzato Alessandro Allevato che rivedrà solo una volta finito il programma.

© Riproduzione Riservata.