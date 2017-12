MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni: la Gialappa’s e i momenti più belli del GF Vip 2?

Mai Dire Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni puntata dicembre: la Gialappa's ripercorre i momenti più belli della seconda edizione del reality show?

05 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Mai Dire Grande Fratello Vip 2017

Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, le voci della Gialappa’s, tornano in onda su Italia 1, nella seconda serata di oggi, martedì 5 dicembre, con una nuova puntata di Mai Dire Grande Fratello Vip 2017 durante la quale, il giorno dopo la finalissima, il pubblico potrà rivivere i momenti più divertenti della seconda stagione del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Oltre agli amori nati e finiti e alle grandi amicizie, il Grande Fratello Vip 2 ha regalato dei momenti molto divertenti che, ogni settimana, i tre della Gialappa’s hanno trasmesso durante Mai Dire Grande Fratello Vip 2017. Cosa proporranno, dunque, nell’appuntamento odierno? Sicuramente ci saranno filmati dell’ultima settimana trascorsa nella casa da Raffaello Tonon, Luca Onestini, Aida Yespica, Daniele Bossari, Giulia De Lellis e Ivana Mrazova ma non mancheranno i momenti top che gli altri concorrenti del GF Vip 2 hanno regalato al pubblico.

MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP 2017, ANTICIPAZIONI 5 DICEMBRE

La Giallappa’s, nella puntata di questa sera di Mai Dire Grande Fratello Vip 2017, assegneranno i premi speciali agli inquilini che, negli ultimi tre mesi, hanno vissuto nella famosa casa di Cinecittà? In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, la Gialappa’s ha assegnato il primo posto a Lorenzo Flaherty che ha dato vita a delle vere perle durante la sua avventura nella casa. Il secondo posto, invece, è stato assegnato agli Oneston ovvero a Luca Onestini e Raffaello Tonon che, con il tormentone “Batti le mani, schiocca la dita” e con le sedute d’allenamento ha regalato dei momenti indimenticabili. Il terzo posto, invece, è andato a Cristiano Malgioglio, vera regina della casa. Premi speciali, poi, per Giulia De Lellis e a Carmen Di Pietro ma anche per Daniele Bossari. Chi, invece, non ha dato soddisfazione alla Gialappa’s sono stati Cecilia e Jeremias Rodriguez così come Aida Yespica. I due argentini e la venezuelana, per il Grande Fratello Vip 2017 sono stati invisibili.

