Melanie Martinez: chi è la cantante accusata di stupro dalla sua ex migliore amica. Timothy Heller lancia le accuse su Twitter, l'ex concorrente di The Voice replica

05 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Melania Martinez (Foto: da Facebook)

Negli Stati Uniti si torna a parlare di molestie e violenze sessuali, ma questa volta nel mirino finisce una donna. Si tratta di Melanie Martinez, rivelazione della terza stagione americana di “The Voice”. La 22enne è stata accusata di stupro da un'altra donna, Timothy Heller, un'aspirante cantante di Los Angeles. La denuncia è stata fatta su Twitter, dove la Heller ha pubblicato ieri una lunga e dettagliata ricostruzione della presunta violenza. La donna ha accusato l'amica di averla costretta a fare sesso con lei usando anche un sex toy. Nel racconto, la sua versione dei fatti, ha spiegato di aver ripetutamente rifiutato le proposte sessuali dell'amica, con la qualche alcuni anni fa divideva l'abitazione. Ora ha deciso di uscire allo scoperto accusando la cantautrice originaria di Porto Rico e della Repubblica Dominicana, ex membro della squadra di Adam Levine. La risposta di Melanie Martinez non si è fatta attendere: “Lei non ha mai detto di no a quello che abbiamo scelto di fare insieme”, ha scritto su Twitter.

MELANIE MARTINEZ ACCUSATA DI STUPRO DALL'EX AMICA

“Ho tenuto per me questo segreto a lungo, perché il pensiero che la mia migliore amica mi avesse violentata mi sembrava pazzesco”, questo è uno stralcio del racconto di Timothy Heller. L'accusa nei confronti di Melanie Martinez è pesante: violenza sessuale. L'aspirante cantante ha raccontato delle avances dell'amica: quella sera avrebbe provato più volte a toccarle il seno, poi nonostante i suoi rifiuti l'avrebbe forzata ad avere un rapporto orale e l'ha penetrata con un sex toy. Proprio l'ondata di denunce di molestie sessuali l'ha spinta a raccontare questa storia. “Spero che la gente mi creda”, ha concluso. L'amicizia tra le due è cominciata nel periodo in cui Melanie stava provando a ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo. Nonostante sia stata eliminata nella quinta puntata di “The Voice”, è riuscita ad entrare nel mondo della musica. Nel 2014 ha presentato il singolo “Dollhouse”, il cui video su YouTube ha raggiunto 80 milioni di visualizzazioni. Il suo primo album, “Cry Baby”, è stato acclamato da critica e pubblico. Melanie Martinez con la sua musica racconta un mondo di giochi e suoni infantili che si mescola con la musica hip hop e folk cantautorale. Non è solo il suo stile musicale ad essere particolare, ma anche il suo aspetto: uno dei suoi segni particolari sono i capelli, metà di un colore e metà di un altro.

