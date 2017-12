Mose salvo dalla sfida/ Amici 17, Federico "costretto" a prendere il suo posto, ecco perché

Uno dei "politici" di questa edizione di Amici è sicuramente Yaser. Il cantante ha chiamato a raccolta i suoi colleghi per mettere ai voti un cambio sfida tra Mose e Federico, ecco perchè

05 dicembre 2017 Hedda Hopper

Mose e Federico, Amici 17

Yaser è il vero e proprio politico di questo Amici 17. Riflessivo, polemico ma senza peli sulla lingua, il cantante si è messo in mostra anche nel pomeridiano di ieri pomeriggio salvando Mose e facendo finire nei guai Federico. Ma per cosa? Ancora una volta il pensiero dei ragazzi è rivolto a quello che è successo nella diretta di sabato pomeriggio quando, in seguito ad una serie di errori da parte dei ragazzi alle prese con i loro cellulari negli spogliatoi e non solo, sono finiti incontro ad un provvedimento disciplinare. Mose, Biondo e Alessandro dei The Jabs sono finiti in sfida per via del mancato rispetto della regola di tenere il cellulare spento nella scuola e, tra mille polemiche, sono finiti con la felpa rossa. Questo significa che nella nuova puntata, che verrà registrata oggi e mandata in onda sabato, i tre affronteranno una sfida esterna, almeno in parte.

IL CAMBIO SFIDA TRA MOSE E FEDERICO

Tutto è cambiato proprio ieri pomeriggio, nel pomeridiano in onda su Real Time. A prendere la parola è stato l'adirato Yaser che ha chiamato a raccolta i cantanti della propria squadra proprio per suggerire loro un cambio di sfida. Mose è già stato allo scontro con Astol proprio sabato scorso e, in più, aveva il telefono acceso ma in modalità aereo solo per evitare di spegnerlo e accenderlo entrando e uscendo dalla scuola. A differenza di altri Mose non ha fatto niente di così grave. Yaser non solo difende il rapper ma ha già pronto un nome che possa sostituirlo ovvero Federico. Proprio per questo convoca i cantanti dell'altra squadra e propone loro il cambio sfida tra Mose e Federico, quest'ultimo si dice colpevole e accetta di buon grado la cosa così come i suoi compagni e la redazione. Questo significa che nella registrazione di oggi Federico andrà in sfida così come Biondo e i The Jabs.

