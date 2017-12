NON-STOP/ Su Rai 2 il film con Liam Neeson e Julianne Moore (oggi, 5 dicembre 2017)

Non-Stop, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: Liam Neeson, Julianne Moore e Scoot McNairy, alla regia Jaume Collet-Serra. La trama del film nel dettaglio.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rai 2

LIAM NEESON NEL CAST

Azione senza respiro con Non-Stop, il film del 2014 che va in onda su Rai 2 oggi, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 21.20. La pellicola è stata diretta dal regista catalano Jaume Collet-Serra. Il regista ha già lavorato precedentemente con l'attore protagonista del cast di 'Non-Stop', Liam Neeson nel film 'Unknow - Senza Identà'. Recentemente, solamente un anno fa, è uscito nelle sale il suo ultimo lungometraggio 'Paradise Beach - Dentro l'Incubo', storia angosciante di una naufraga al largo delle coste messicane, aggrappata per giorni ad uno scoglio per sfuggire alla caccia di un grande squalo bianco. Ma Collet-Serra non è affatto novello in pellicole d'alta tensione, anche decisamente thriller come l'apprezzato 'Orphan' del 2009, thriller sul confine dell'horror. Nel cast di 'Non-Stop' spicca quindi il protagonista, Liam Neeson in coppia con Julianne Moore e al co-protagonista Scoot McNairy, conosciuto al pubblico per la sua giovane età quando nel 2005 esordiva con il film 'Herbie - Il Super Maggiolino' accanto a Lindsay Lohan, Michael Keaton e Matt Dillon. Ma il cast di 'Non-Stop' è ricco di attori di ottimo calibro, la produzione di Silver Pictures, congiunta con StudioCanal, non si è concessa risparmi per una pellicola densa di colpi di scena e suspense. Alla colonna sonora il compositore californiano John Ottman, esperto in lungometraggi che si pongono tra il thriller, l'horror o il film fantastico. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

NON-STOP, LA TRAMA DEL FILM

Durante un volo aereo diretto in Inghilterra, l'agente federale William "Bill" Marks (Liam Neeson) riceve strani messaggi da parte di un folle il quale minaccia la morte di un passeggero ogni venti minuti se Marks non accetterà di pagare un riscatto. In questa situazione d'alta tensione, incredulo ma non così pazzo da non confutare la veridicità del ricatto, Marks si rivolge al collega Jack Hammond (l'attore Anson Mount), il quale non crede che la storia dei 150 milioni di dollari in cambio dell'incolumità dei passeggeri sia credibile. Marks chiede quindi aiuto alle assistenti di volo Nancy Hoffman (Michelle Dockery attrice famosa per l'interpretazioni di molte serie Tv) e Jen (Julianne Moore). Le due hostess si interessano alla strana vicenda ed iniziano a scrutare, grazie alle telecamere interne dell'aereo, chi eventualmente usa un telefono cellulare tra i passeggeri. In questo modo l'agente Marks inizia a discriminare il numero alla ricerca del ricattatore. Allo scadere dei primi venti minuti sarà proprio Hammond la prima vittima, il folle non mente, il ricatto è in essere e si manifesta generando paura e terrore a bordo dell'aereo, Marks ha i minuti contati, il count-down verso la vittima successiva è inderogabile. Come scoverà il folle? Quante vittime dopo Hammond?

