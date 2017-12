Nicolò Brigante/ Uomini e Donne, prime esterne per il tronista siciliano (Trono Classico)

Nicolò Brigante, prime esterne per il nuovo tronista siciliano di Uomini e Donne: prime incomprensioni con la corteggiatrice Virginia con cui si risolve tutto.

05 dicembre 2017 - agg. 05 dicembre 2017, 13.59 Stella Dibenedetto

Nicolò Brigante

Dopo la puntata dedicata alla scelta di Sabrina Ghio, il trono classico di Uomini e Donne torna in onda con le prime esterne dei nuovi tronisti. Accanto a Sara Affi Fella e Nilufar Addati, c’è anche il tronista siciliano Nicolò Brigante che non perde tempo e regala le prime sorprese al pubblico di Maria De Filippi. Il tronista, infatti, dopo essersi presentato al pubblico di canale 5, ha incontrato le prime corteggiatrici per decidere chi portare in esterna. Nicolò incontra Mena, Marta e Alessandra. Nonostante siano tutte e tre bellissime, nessuna riesce a colpire il tronista che decide di non portare in esterna nessuna delle tre. In compenso, però, Nicolò Brigante ha portato in esterna Virginia. Con quest’ultima ci sono le prime incomprensioni ma dopo l’imbarazzo iniziale, i due riescono a trovare un punto d’incontro. Il percorso di Nicolò Brigante sul trono classico, dunque, è già partito in salita. Il tronista, deciso a trovare l’amore della sua vita, non ha alcuna voglia di perdere tempo. Le corteggiatrici sono avvisate.

LA DONNA IDEALE DI NICOLO BRIGANTE

Cosa cerca in una donna il nuovo tronista di Uomini e Donne, Nicolò Brigante? Il tronista siciliana cerca una donna che sia un valore aggiunto. Nel video di presentazione, infatti, Nicolò ha dichiarato di stare bene anche con se stesso e di non cercare una donna per sentirsi più completo. La donna che il tronista siciliano sta cercando deve avere una sua personalità e deve riuscire a far stare ancora meglio Nicolò. Il percorso di Brigante è solo all’inizio. Nicolò ha di fronte a sé un lungo percorso per trovare il vero amore. Nonostante sia sono all’inizio della sua avventura, Nicolò ha già conquistato Tina Cipollari. Il pubblico di canale 5, invece, spera di vedere un trono vero, emozionante e ricco di colpi di scena. A Nicolò Brigante, la redazione di Uomini e Donne ha affidato il compito di risollevare gli ascolti del trono classico. Un compito che Brigante divide con Sara e Nilufar.

