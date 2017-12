Nilufar Addati / Uomini e donne, la tronista che non cerca la sua "metà"

Nilufar Addati pronta a voltare pagina dopo l'esperienza con Mattia Marciano proprio a Uomini e donne, la tronista non cerca la sua "metà" per sentirsi completa e oggi lo chiarirà

05 dicembre 2017 Redazione

Nilufar Addati, Uomini e donne

Nuova puntata per il trono classico di Uomini e donne che, dopo aver chiuso la prativa Sabrina Ghio/Nicolò Raniolo, oggi si occuperà anche dei nuovi tronisti e, in particolare, della bella Nilufar Addati. La bella mora che ha dato il duo di picche, almeno in parte, a Mattia Marciano lasciando il suo trono prima che fosse troppo tardi, ha preso posto in trasmissione dal lato opposto della barricata pronta a conoscere nuovi corteggiatori per cercare l'amore. Il suo arrivo sul trono è stato accolto da applausi e complimenti per una ragazza combattiva e vogliosa di farsi rispettare proprio come altre ex del passato della trasmissione, vedi Paola Frizziero o Teresanna Pugliese. Anche la giovane Nilufar sarà ricordata per questo?

L'INCONTRO CON I CORTEGGIATORI

I primi indizi sulla sua voglia di fare e di andare avanti arriveranno proprio oggi con l'incontro a tu per tu con i suoi corteggiatori. Nilufar Addati ha subito messo in chiaro di non essere sul trono per trovare la parte mancante della sua vita, perché a lei non manca niente. Non ha una mela da ricomporre o un'anima in pena da consolare, lei vuole un rapporto paritario, l'amore senza legami e senza condizioni. Il suo modo di fare farà subito capire ai suoi corteggiatori cosa ne sarà di loro e di come sarà questo trono sempre combattivo e ad alta tensione proprio come piace al pubblico di Uomini e donne. Forse questa tronista riuscirà a riscattare le donne troniste della scorsa edizione? Lo scopriremo solo strada facendo a cominciare dall'incontro con i suoi corteggiatori in onda oggi.

