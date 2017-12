PAOLA CARUSO / Gelosa del rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: "Ma per favore!" (Grande Fratello Vip 2)

Paola Caruso non ha mai negato l'interesse per Luca Onestini, al quale ha anche inviato un messaggio aereo sopra la casa del Grande Fratello Vip 2. E su Ivana...

05 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Paola Caruso è una delle tante fan pronta ad accogliere Luca Onestini dopo la conclusione della sua avventura al Grande Fratello Vip 2. Ora che Mister Italia 2013 è di nuovo libero, vista la rottura avvenuta con Soleil Sorgè, la ex bonas di Avanti un altro non sembra disposta a farsi da parte, dichiarando apertamente il suo interesse per il bel tronista. Solo qualche giorno fa, intervistata da Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, la Caruso aveva infatti ammesso: "È un figo da paura ed è un bamboccione proprio come me. Siamo perfetti insieme io e lui. Non vedo l’ora che esca fuori dalla casa, anzi Barbara aiutami tu (...) Lo trovo simile ad una scimmietta, è proprio carino". A confermare questo interesse, era arrivato successivamente il messaggio aereo inviato sopra la casa di Cinecittà, nela quale Paola aveva scritto: "Luca ti amo, ti aspetto dalla d'Urso".

Paola Caruso: la gelosia per il rapporto di Luca e Ivana

Paola Caruso ha costantemente monitorato i movimenti di Luca Onestini all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2. In attesa di poter incontrare e conoscere meglio il bel tronista nel salotto di Barbara d'Urso (siamo certi che Carmelita cercherà di fare da Cupido a questa coppia), la showgirl si è espressa sui social network, evidenziando una certa gelosia per il rapporto tra l'ex tronista e Ivana Mrazova. Un loro abbraccio è stato infatti da lei immortalato e accompagnato dalla frase: "Ma per favore". Poco prima della finale, si era quindi nuovamente espressa sempre su Instagram, facendo i migliori in bocca al lupo al suo bel Luca: "E ora vinci con tutto il cuore", parole che hanno trovato la reazione di molti dei suoi followers e di quelli del gieffino. Sono in molti a credere, e a sperare, che si tratti solo di uno scherzo, senza nessun seguito dal punto di vista sentimentale. Ma per saperne di più, dovremo attendere le proprie ospitate da Barbara d'Urso...

