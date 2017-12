PROMETHEUS/ Su Rai 2 il film con Charlize Theron e Michael Fassbender (oggi, 5 dicembre 2017)

Prometheus, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 5 dicembre 2017. Nel cast: Charlize Theron, Noomi Rapace e Michael Fassbender, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio.

05 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film fantascientifico in seconda serata su Rai 2

NEL CAST CHARLIZE THERON

Il film Prometheus va in onda su Rai 2 oggi, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 23.15. Una pellicola fantascientifica datata 2012, prequel della famosa saga cinematografica di Alien. La pellicola è stata diretta da Ridley Scott (lo stesso regista di Alien) e annovera la partecipazione di un cast di attori stellare. A interpretare i protagonisti principali della storia troviamo infatti Charlize Theron, Noomi Rapace e Michael Fassbender. La trama racconta l'avventura di una spedizione spaziale che ha l'obiettivo di scoprire le origini ancestrali dell'umanità. La navicella Prometheus approderà però su un pianeta ostile e tutt'altro che ospitale. La trama di Prometheus non si intreccia minimamente con la storia di Alien ma, come ha dichiarato lo stesso Ridley Scott, ne getta semplicemente le fondamenta narrative. La pellicola ha ottenuto una prestigiosa nomination agli Oscar e nel 2017 è stato distribuito nei cinema di tutto il mondo un suo sequel, intitolato Alien: Covenant con Noomi Rapace come protagonista. Ma adesso, scopriamo la trama del film nel dettaglio.

PROMETHEUS, LA TRAMA DEL FILM

Dopo la clamorosa scoperta di Elizabeth Shaw e Charlie Holloway, che hanno rinvenuto alcuni messaggi incisi in un grotta che indicano l'esistenza di un pianeta che ospita i probabili creatori dell'intera umanità, la Weyland Corporation decide di sposare il progetto, costruendo la navicella Prometehus. Quattro anni dopo, nel 2093, la spedizione composta dai due archeologi e da alcuni dipendenti della Wyland, raggiunge il pianeta di destinazione. L'obiettivo del team è quello di entrare i contatto con i possibili "ingegneri" della razza umana. Una volta approdati in una misteriosa struttura presente sul pianeta, il gruppo rinviene il corpo di un alieno decapitato. Proseguendo nell'esplorazione di quello strano luogo, approdano in una sala gremita di strani oggetti da cui, all'improvviso, inizia a fuoriuscire un insolito liquido verde. David 8, non facendosi notare dal resto dei compagni, porta via con se uno degli oggetti cilindrici. Pochi minuti dopo il team è costretto a fare ritorno sulla navicella a causa di una violenta tempesta di sabbia. Tornanti sulla navicella Prometheus con la testa decapitata di uno degli ingegneri, la squadra scopre che gli alieni di Luna LV223 presentano un DNA del tutto simile con quello umano. Nel frattempo David fa assumere a Charlie Holloway una piccola dose del liquido rinvenuto nella sala aliena. L'indomani il team torna nella base aliena trovando i cadaveri di Milburn e Fifield (due membri delle spedizione rimasti un'intera notte in quel luogo). Trascorrono alcuni minuti ed Holloway inizia a sentirsi male a causa del liquido ingerito a sua insaputa. Poco dopo morirà per sua stessa volontà, arso da un lancia fiamme. Nel frattempo, la dottoressa Elizabeth Shaw scopre di essere rimasta incinta di una creatura aliena. Come andrà a finire?

