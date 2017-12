Paolo Fox / Oroscopo oggi 5 dicembre 2017: giornata importante per Cancro, Scorpione e Sagittario

Paolo Fox, oroscopo di oggi 5 dicembre 2017: le previsioni a LatteMiele per tutti i segni zodiacali. Acquario in calo, momento difficile. Scoprione e Cancro giornata positiva

05 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Oroscopo Paolo Fox (Foto: LaPresse)

OROSCOPO DEL GIORNO, PREVISIONI DI OGGI 5 DICEMBRE 2017

Torna l'oroscopo di Paolo Fox e quindi i consigli per affrontare al meglio la giornata di oggi, 5 dicembre. Gli Ariete però avranno meno energia di ieri, ma per loro possiamo parlare ancora di una fase di rinascita. Il Toro può guardare con positività al futuro, perché è in arrivo un mese molto importante, quello di gennaio. Dovranno fare scelte importanti per il lavoro. Tensione e nervosismo invece in questo inizio di settimana per i Gemelli, che devono avere a che fare con l'interferenza di Saturno. Questo momento è difficile per loro, non per il Cancro, che invece vive un'altra giornata importante con la Luna nel segno. Lo spirito ribelle caratterizza il Leone, che sta vivendo un momento di insoddisfazione. Non se la passa meglio il Vergine, che deve affrontare una settimana negativa. La giornata di oggi sarà confusa tanto quanto quella di domani, ma possono consolarsi con la consapevolezza che stanno per arrivare delle bellissime emozioni.

SCORPIONE IN CRESCITA, MOMENTO DI TENSIONE PER ACQUARIO

Paolo Fox nel suo consueto oroscopo su LatteMiele ha analizzato un po' anche i Bilancia, che devono fare i conti con un'emotività che sconvolge la loro vita. Si tratta di una lotta interiore che affonda le radici nell'adolescenza. La situazione è decisamente più positiva per lo Scorpione, soprattutto tra oggi e domani. Questo è un segno molto attratto dai contrasti, quindi potrebbe avvicinarsi a quei segni più distanti da sé. La giornata è importante anche per il Sagittario, che rispetto agli altri segni zodiacali è molto più fortunato, anche a causa dell'influenza di un bel Giove positivo. Non riesce a rinunciare al proprio equilibrio il Capricorno, che sa essere single e quindi sa stare bene anche da solo. Non è mai vittima di solitudine. L'Acquario invece sta attraversando un momento di tensione, quindi l'astrologo consiglia prudenza fino a mercoledì. Di sicuro non ha tanta voglia di fare, a differenza del passato. Le stelle sono più distese invece per i Pesci, anche se dovrebbero comunque rimandare un progetto alla seconda metà di dicembre.

