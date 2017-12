RAFFELLO TONON AMA LUCA ONESTINI? / " È una persona di cui sento di non poterne fare a meno" (GFVip 2)

Raffaello Tonon si è innamorato di Luca Onestini? La domanda di Alfonso Signorini nella finale del Grande Fratello Vip 2 trova una interessante risposta...

05 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon

Il rapporto tra Raffaello Tonon e Luca Onestini ha rappresentato nelle ultime settimane un punto interrogativo per i telespettatori del Grande Fratello Vip 2. I due concorrenti sono diventati grandi amici, tanto da dichiarare di non poter fare a meno l'uno dell'altro dopo la fine della loro avventura televisiva. Le loro parole di grande stima e affetto si sono ripetute con costanza nelle ultime settimane, tanto che qualcuno ha cominciato a chiedersi quale sia la vera natura del loro rapporto. Si tratta solo di un'amicizia inaspettata o c'è sotto dell'altro? La questione è stata chiamata in causa da Alfonso Signorini nella finalissima di ieri sera. L'opinionista ha deciso di non girarci troppo attorno, porgendo una domanda diretta a Raffaello Tonon dopo la sua eliminazione: "Ti faccio una domanda che vorrebbero farti in tanti, sai che noi siamo open mind: sei innamorato di Luca?". Ed ecco di seguito la risposta che non ti aspetti...

Raffaello Tonon parla dell'affetto per Luca Onestini

La domanda fatta da Alfonso Signorini a Raffaello Tonon nella finalissima del Grande Fratello Vip 2, ha trovato una degna risposta, nella quale il gieffino ha dimostrato di saperci 'girare attorno' senza trovare un esplicito chiarimento: "Sono innamorato della purezza di Luca. Lo stimo per le caratteristiche umane che non significa assolutamente sessuali o estetiche. È una persona di cui sento di non poterne fare a meno. Lui è batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutto la vita e due minuti dopo lo trovi con lo sguardo fisso, gli chiedi se stai bene e risponde “sì” ma è “no”. Ecco non è uno di quelli che ti chiama e ti dice come sta lui invece che come stai te". Alla fine Raffaello chiarisce di essere innamorato dei valori dell'amico, lasciando intendere di non considerarlo un papabile fidanzato: "Luca è un puro, ha valori radicati e io di questo sono innamorato".

