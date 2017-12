RICCARDO COCCIANTE/ Televisione, talent e Festival: un rapporto difficile (Music, 5 dicembre)

Riccardo Cocciante ospite di Paolo Bonolis a Music: televisione, talent e Festival: un rapporto difficile per il cantautore che ha spesso criticato il sistema musicale nei media

05 dicembre 2017 Fabio Belli

Riccardo Cocciante

Martedì Riccardo Cocciante sarà ospite di “Music”, il programma condotto da Paolo Bonolis dedicato ai protagonisti della grande musica. Un colpo particolarmente importante per il conduttore Mediaset, considerando come Cocciante sia spesso restio a concedere passaggi televisivi, ormai completamente concentrato sui suoi concerti e sull’enorme successo teatrale che ormai dura da anni di “Notre Dame de Paris”. Sulla televisione Cocciante ha sempre avuto giudizi abbastanza perentori, come spiegato in passato in un’intervista al quotidiano Libero: “Siamo noi a dover utilizzarla, non a dover essere utilizzati da lei. Io non ho bisogno della televisione per esistere. In certi momenti mi piace e in altri per niente. Penso a Sanremo: non bisogna entrare nella trappola di doverlo fare per forza per esserci. Io l'ho fatto una volta e mai più. Non voglio entrare in una macchina che prima o poi ti tritura.”

RICCARDO COCCIANTE E IL RAPPORTO DIFFICILE CON SANREMO

Una macchina rappresentata anche dal Festival di Sanremo che pure Cocciante ha vinto nel 1991 con “Se Stiamo Insieme”, eppure sul Festival della Canzone Italiana il cantautore è sempre stato molto critico soprattutto in temi recenti, bocciando senza mezze misure “Occidentali’s Karma”, la canzone vincitrice di questo 2017 cantata da Francesco Gabbani. E non avendo nemmeno parole dolci quando Elodie nella serata delle cover scelse di cantare la sua “Quando nasce un amore”: “Ha scelto una delle mie canzoni più difficili. Sarebbe stato più semplice cantare "Margherita" o "Se stiamo insieme". Ne è uscita bene, ma fossi stato in lei avrei preso un altro pezzo.” Insomma, come da tradizione nella sua carriera, Cocciante non ha mai regalato niente a nessuno, e per Paolo Bonolis averlo nella sua trasmissione “Music” è senza ombra di dubbio un grande colpo, considerando la ritrosia mediatica dell’autore di “Notre Dame de Paris”.

"I GIOVANI? USA E GETTA NEI TALENT"

Non è detto però che partecipare a uno show garantisca che Cocciante ne parli bene. Così come dopo la vittoria a Sanremo il cantautore non ha mai avuto parole dolci riguardo la kermesse nella Città dei Fiori, Cocciante è stato molto severo anche nel giudicare il percorso fatto nei talent show da molti ragazzi, nonostante sia stato in passato il giudice della prima edizione di The Voice: “Non l'ho rifatto proprio perché questi interpreti, una volta finito il talent, vengono completamente abbandonati. E rimangono bruciati da quello che hanno fatto. Le case discografiche ormai non investono più, all'epoca ci facevano crescere. Il primo disco non era quasi mai un successo. I ragazzi ora sono scoraggiati, si salvano solo entrando a far parte di una moda, facendo canzoni ammiccanti che possono piacere al primissimo momento.” Parole che confermarono quanto spiegato anche durante una delle conferenze di presentazione di “Notre Dame de Paris”: “Sono stato giudice di un talent e non l'ho rifatto più, perché trovo che i giovani che vanno in questi talent non sono trattati molto bene e, in fondo, sembrano un po' usa e getta, no? Si prende e poi si butta via il personaggio.” Insomma, come si dice: Bonolis avvisato...

